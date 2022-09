Covid-19. E se houver predisposição genética para ter sintomas graves?

Há pelo menos quatro variantes do código genético que podem contribuir para que uma pessoa fique em estado grave após contrair a infeção de covid-19. É o que mostra um estudo, ainda por ser testado clinicamente, liderado por um investigador da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e que analisou os genes de 2244 pacientes internados com covid-19 em 208 unidades de cuidados intensivos do Reino Unido.

De entre as várias perguntas ainda por responder em relação ao SARS-CoV-2, há uma que serviu de ponto de partida para a investigação em causa. Porque é que há pessoas com sintomas tão leves da doença, ou até sem sintomas, e outras são severamente atacadas ao ponto de não resistir?

É certo que a idade e as condições prévias, nomeadamente a existência de outras doenças, têm um peso já conhecido. E é também por isso que o rosto principal da investigação, Kenneth Baillie, põe um travão no entusiasmo. “Não parece muito, e comparado com o efeito da idade no risco [de gravidade], não é”. Mas Baillie, que tem partilhado informações sobre a descoberta no Twitter, onde se apresenta como “médico de cuidados intensivos que tenta entender a doença crítica usando a genómica”, diz mais: “Não é isso que interessa.”

Vamos por partes. O nosso código genético é longo, cheio de combinações e sequências, e o que o estudo publicado na revista “Nature” nos conta é que comparou o DNA dos mais de dois mil pacientes internados no Reino Unido com os de pessoas sem covid-19, e encontrou quatro variantes genéticas associadas a uma forma mais grave da doença. Nessas variantes há cinco pontos, cinco posições no genoma, “que estão fortemente associadas a doença grave”, perto de outros tantos genes (LZTFL1, OAS1, DPP9, TYK2, and IFNAR2), nas palavras do próprio Baillie.

“É aqui que começa a ficar interessante. Durante anos, temos dito que podemos encontrar alvos para medicamentos em cuidados intensivos usando a genética.” E é neste ponto que está a grande porta entreaberta pelo estudo: a possibilidade de chegar a uma terapêutica centrada nestas especificidades do código genético dos doentes, compensando as características do sistema imunitário que favorecem o avançar da doença.

“Nós já sabemos que a evidência genética dobra as hipóteses de um medicamento ter sucesso”, lembra Baillie, que faz destes estudos uma forma de vida. E não esconde o entusiasmo. “Isto demonstra a beleza da genética para a descoberta de alvos dos medicamentos. Frente a uma doença nova, que não entendíamos de maneira nenhuma, podemos examinar todo o código que forma o nosso sistema imunológico, para encontrar os pontos exatos que precisamos de atacar com medicamentos, de forma a salvar vidas.”

O médico e investigador dá também um exemplo concreto. Um dos cinco pontos identificados no DNA dos doentes graves fica perto do gene TYK2. Nessa exata posição, explica Baillie, “se alguém tiver um código com um ‘T’ no lugar do ‘C’, o risco de ter Covid grave é 1,3 vezes maior”, isto porque a mudança na letra aumenta a quantidade de genes TYK2 que cada pessoa tem. O que aumenta o risco de gravidade da doença. O que leva à conclusão — “menos TYK2 está associado a um risco mais baixo. Isso sugere que uma droga [medicamento] que iniba o TKY2 pode tornar menos provável que as pessoas desenvolvam Covid grave. A boa notícia é que temos uma classe inteira de medicamentos que fazem isso”, congratula-se o investigador.

O mesmo serve para os outros quatro dos cinco pontos identificados, que no total até foram oito. No entanto, três deles não foram alvo de um estudo mais aprofundado e, portanto, não permitem conclusões, mesmo que preliminares.

O investigador, que faz parte do GenOMICC, um consórcio internacional para o tratamento de doenças críticas, lembra, no entanto, que não há garantias de que encontrar um gene responsável pelo agravar da doença seja sinónimo de uma terapêutica eficaz. Mas descobertas deste tipo permitem, pelo menos, ter um ponto de partida suficientemente específico para uma investigação mais direcionada. E uma esperança renovada.