Covid-19. Madeira assinala 20 novos casos e um total de 293 infeções ativas

A Madeira assinalou esta segunda-feira 20 casos de covid-19, elevando as infeções ativas para 293, indicou a Direção Regional de Saúde, sublinhando que foi registado mais um óbito no arquipélago, que totaliza agora seis mortes associadas ao novo coronavírus.

Entre os novos casos positivos, 12 são de transmissão local e oito importados, oriundos do Reino Unido (cinco), Polónia (um) e Região de Lisboa e Vale do Tejo (dois).

Dois dos casos reportados hoje são doentes hospitalizados, que foram sinalizados no âmbito do rastreio intra-hospitalar de doentes, um é profissional de saúde do serviço público e outro é profissional das forças de segurança, associado a um caso anteriormente identificado.

A Direção Regional de Saúde sublinha que hoje foram também identificadas 151 situações suspeitas, havendo a assinalar oito recuperações.

A região passa a contabilizar 1.059 casos confirmados de covid-19, dos quais 293 estão ativos, sendo 64 importados e 229 de transmissão local.

"Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 26 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 252 em alojamento próprio e 15 encontram-se internadas no Hospital Central do Funchal, uma nos cuidados intensivos.

A autoridade regional de saúde registou também mais um óbito por covid-19, pelo que a região contabiliza agora um total de 6 mortes associadas ao novo coronavírus.

Das 151 novas situações suspeitas que se encontram hoje em estudo, sete são provenientes da operação de rastreio no Aeroporto da Madeira e 144 estão relacionadas com contactos com casos positivos.

Em relação à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.812 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, ao passo que 10.506 viajantes estão monitorizados através da aplicação ?MadeiraSafe'.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 119.332 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 18:30 de hoje.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.649 pessoas dos 350.938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.