Covid-19. Hospital das Caldas da Rainha com 36 pessoas infetadas

O Hospital das Caldas da Rainha regista esta segunda-feira um total de 36 infetados com covid-19, no âmbito de dois surtos que têm associadas três mortes de doentes com pluripatologias, informou o Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

Dos dois surtos detetados na semana passada, no Hospital das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, o mais recente é aquele que resultou num maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus, registando-se hoje 22 doentes infetados (mais seis do que na sexta-feira) e quatro profissionais.

No âmbito deste surto há ainda a registar dois óbitos, "um [de um doente] com 78 anos e outro com 86 anos, ambos com pluripatologias", informou o Conselho de Administração (CA) do CHO numa resposta às questões colocadas pela agência Lusa.

Em relação ao primeiro surto, detetado na segunda-feira, o número de infetados aumentou de quatro doentes e três profissionais, registados na sexta-feira, para seis doentes e quatro profissionais com resultados positivos no teste à covid-19.

Ainda relacionado com primeiro surto há registar um óbito, de "um doente com 85 anos e com comorbilidades", explicou o CA.

Dois outros doentes já tiveram alta para o domicílio.

À Lusa, o CHO afirmou hoje que "existe capacidade interna para internamento de doentes covid-19", admitindo, porém, que "poderá haver necessidade de transferência de doentes para outros hospitais, no âmbito da habitual articulação e complementaridade entre instituições do Serviço Nacional de Saúde, designadamente quando a condição clínica dos utentes exige cuidados diferenciados não disponíveis no Centro Hospitalar do Oeste".

De acordo com o CA, os serviços de medicina e de cirurgia do Hospital das Caldas da Rainha estão afetados com os dois surtos ocorridos, situação que a instituição está "a tentar desbloquear com a abertura de uma nova enfermaria covid".

O internamento covid nos hospitais das Caldas da Rainha e de Torres Vedras "está no limite da capacidade instalada", informou o CHO, acrescentando que "se pondera a abertura de uma nova unidade de internamento covid, no sentido de evitar transferências de utentes para outros hospitais".

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações daqueles três concelhos e dos de Óbidos, Bombarral, Cadaval, Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. No total serve perto de 300 mil utentes.

De acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, o concelho das Caldas da Rainha regista hoje 145 casos ativos de covid-19.

Desde o início da pandemia foram infetadas no concelho 672 pessoas e registadas nove mortes relacionadas com a infeção pelo novo coronavirus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.649 pessoas dos 350.938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.