Covid-19. Hospitais receberão “muito em breve” mais 204 ventiladores

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde garantiu esta segunda-feira que Portugal está em condições de garantir mais de 2100 ventiladores até ao fim do ano, considerando que os serviços de saúde têm conseguido responder às necessidades dos doentes que precisam de ventilação mecânica, apesar da pressão provocada pelo aumento dos internamentos.

Lacerda Sales falava aos jornalistas a propósito da chegada de mais 204 destes aparelhos: “Não basta chegarem, é preciso serem verificados e reavaliados para ver se de facto tudo está a funcionar em pleno. Muito em breve, depois dessa avaliação serão entregues aos hospitais”.

Sobre a taxa de ocupação atual no que toca a doentes mais graves, o governante adiantou rondar os 80%, para as cerca de 650 camas afetas a casos covid-19.

Quanto a unidades de retaguarda, destinadas a oferecer uma solução para os doentes que as famílias não podem acolher, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde frisou existirem 25. “Estamos a preparar-nos para o pior e a esperar o melhor”, disse em Leiria, onde se encontra para acompanhar a situação epidemiológica na região, precisando que está assegurada uma capacidade para cerca de 1600 pessoas. “Se percebermos que são precisas mais destas unidades, estamos em condições de as criar”, concluiu.

Lacerda Sales considerou, por outro lado, que o Governo “tem tomado as medidas certas no tempo certo”, mostrando-se confiante quanto às medidas que vierem a ser aprovadas no próximo Conselho de Ministros. “Obviamente terão em conta os dados globais, no que toca a óbitos, internamentos e a pressão” sentida pelos serviços de saúde, afirmou Lacerda Sales.

Quanto ao cenário expectável para os próximos dias, o governante começou por sublinhar que “a curva decrescente na última semana, ainda que com uma incidência alta, quer em casos, quer em óbitos” era algo expectável e “de acordo com o que os especialistas previam”. A evolução, disse, dependerá muito da “consciência individual e coletiva”, atendendo sobretudo à época que se avizinha, com Lacerda Sales a insistir na necessidade de cumprir os apelos da Direção-Geral da Saúde. “Menos gente em casa, garantindo o uso de máscaras e o arejamento dos espaços”, lembrou, dizendo estar “confiante” de que os portugueses percebem a mensagem e vão “respeitar” o que lhes é pedido.