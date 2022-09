Peritos norte-americanos dão luz verde à vacina da Pfizer

Um grupo de peritos da agência que regula os medicamentos nos EUA, a FDA, deu esta quinta-feira luz verde para a utilização da vacina da Pfizer no combate contra a covid-19.

Segundo a agência Reuters, o grupo votou, de forma praticamente unânime, a favor da uso urgente da vacina, abrindo assim caminho para a aprovação por parte da Food and Drug Administration. De um total de 22 técnicos, só quatro votaram contra e um absteve-se.

Especialistas da agência norte-americana do medicamento já tinha considerado, num estudo divulgado esta semana, que a vacina da Pfizer e BioNTech contra a covid-19 não apresentava riscos de segurança que impeçam a autorização (algo que poderá ocorrer no final desta semana).

Os dados de segurança relativos a 38.000 participantes no ensaio clínico da vacina, que tiveram um acompanhamento clínico médio de dois meses, "sugerem um perfil de segurança favorável", já que não foi identificado um problema específico de segurança que impeça a autorização de emergência, escreveram os especialistas da FDA nesse relatório.

Os efeitos colaterais mais comuns da vacina registados nos 43.252 participantes, incluindo crianças e adolescentes com 12 anos ou mais, foram os seguintes: reação tópica junto ao local de imunização (braço) (84,1%), fadiga (62,9%), dor de cabeça (55,1%), dores no corpo (38,3%), calafrios (31,9%), dores nas articulações (23,6%) e febre (14,2%).

Na quarta-feira, o Canadá aprovou a utilização da vacina e o país deverá receber nos próximos dias as primeiras doses. No mesmo dia, chegou a primeira remessa de vacinas a Israel, sendo expectável a chegada de outras tantas nos próximos dias. O mesmo acontecerá no Reino Unido, que foi, aliás, o primeiro país do país a aprovar o uso da vacina.