Covid-19. Testes para o Natal esgotados em vários laboratórios

Um teste no sapatinho. É este o mote que está a levar dezenas de famílias a procurarem certificar-se de que os vários elementos não estão infetados com covid-19 antes de se reunirem no Natal. O efeito nota-se sobretudo nas marcações dos laboratórios, que se têm multiplicado para os dias anteriores à ceia — 21, 22 e 23 de dezembro. O fenómeno começou “desde a divulgação das medidas para o Natal”, descreve Luís Menezes, CEO da Unilabs em Portugal.

Foi no sábado passado que o primeiro-ministro anunciou não existir um limite de pessoas para as reuniões familiares natalícias. “Não deve ser o Estado a imiscuir-se na organização da vida das famílias”, justificou António Costa, admitindo que elas “têm hoje suficiente informação para saberem que os encontros são momentos de risco”. E como evitá-lo? Se é certo que fazer um teste de diagnóstico não previne a doença, também é correto admitir-se que dá mais garantias de ausência de vírus nas proximidades da consoada.