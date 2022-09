Nove em cada dez pessoas de países pobres sem acesso a vacinas em 2021, porque os mais ricos as estão a açambarcar

Os países mais ricos já asseguraram a compra de 53% das vacinas à covid-19 que irão estar diponíveis no mercado em 2021, levando a que nove em cada dez pessoas dos países mais pobres fiquem sem acesso ao imunizante, segundo alertou a People's Vaccine Alliance, organização que inclui a Amnistia Internacional, a Oxfam e a Global Justice Now.

Segundo a análise desta aliança, os países mais ricos, com apenas 14% da população do mundo, já compraram para o próximo ano doses suficientes para vacinar os seus cidadãos três vezes, deixando de fora cerca de 70 países mais pobres, que ficarão sem acesso à vacina cuja utilização já foi aprovada.

"Os países ricos têm doses suficientes para vacinar a população cerca de três vezes, enquanto os países pobres nem têm doses suficientes para os trabalhadores da saúde ou pessoas de risco", alertou Mohga Kamal Yanni, membro da People’s Vaccine Alliance.

Nesta corrida às vacinas, um exemplo destacado pela organização é o Canadá, que já encomendou para 2021 vacinas suficientes, entre as que foram aprovadas, que permitem proteger cada cidadão cinco vezes.

"Ninguém deve bloquear o acesso a uma vacina segura por causa do país onde vive ou do dinheiro que tem no bolso", alertou Anna Marriott, diretora de políticas de saúde da Oxfam.

A aliança que integra a Amnistia Internacional lembra que tem havido alguns passos no sentido de assegurar que as vacinas chegam a todo o globo. O consórcio da Oxford-AstraZeneca quer providenciar 64% das suas doses a nações em desenvolvimento, e também a organização Covax garantiu 700 milhões de doses de vacinas para distribuir em países com menor rendimento.

No caso da Pfizer/BioNTech, 96% das vacinas já foram compradas por países mais ricos, o que também é o caso da Moderna.

"Se as coisas não mudarem drasticamente, biliões de pessoas em todo o mundo não terão acesso a uma vacina segura nos próximos anos", alertou Anna Marriott.

A aliança internacional faz um apelo às farmacêuticas no sentido de partilharem tecnologia e propriedade intelectual, através da plataforma da Organização Mundial da Saúde, para que possam ser produzidas e aprovadas mais doses de vacinas à covid-19 no próximo ano, a custo baixo, caso contrário não haverá imunizante suficiente para os países mais pobres.

"O açambarcar de vacinas pelos países ricos claramente está a prejudicar os esforços globais para que todos, e em toda a parte possam ficar protegidos da covid-19", avisou Steve Cockburn, diretor de justiça económica e social da Amnistia Internacional, frisando que "os países ricos têm deveres de direitos humanos, mas também de cooperar e providenciar assistência às nações com mais necessidades".