Covid-19 no 🌏: EUA passam 15 milhões de infetados, China ordena a execução de testes em massa em Chengdu

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Neste artigo em atualização publicamos desenvolvimentos e atualizações de vários pontos do mundo.

Rússia

A Rússia ultrapassou a barreira dos 2,5 milhões de infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, registando esta terça-feira 26.097 novos casos, quase 2.000 menos do que na terça-feira, informaram as autoridades de saúde.

De acordo com dados oficiais, 452 pessoas morreram devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 44.159, desde o início da pandemia.

Moscovo, o principal foco infeccioso do país e onde se iniciou no sábado a campanha de vacinação de grupos de risco contra a covid-19, também registou uma ligeira queda nas infeções diárias, com 5.532 casos, contra os 7.279 registados no dia anterior. A capital russa registou ainda 71 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, menos cinco do que na segunda-feira. Ao mesmo tempo, a situação com o novo coronavírus continua a ser especialmente grave na segunda cidade russa, São Petersburgo, onde foram contabilizados 3.734 casos e 86 mortes nas últimas 24 horas.

Estados Unidos

Os Estados Unidos da América superaram hoje os 15 milhões de casos confirmados do novo coronavírus e registam mais de 284 mil mortes pela doença de covid-19, segundo a última contagem da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com o balanço, foram registados 15.019.092 casos confirmados nos Estados Unidos e 284.887 mortes desde o início da pandemia naquele país.

Nova Iorque continua a ser o estado americano mais afetado pela covid-19, com 35.063 mortos, seguidos pelo Texas (23.195), Califórnia (20.075), Flórida (19.282) e Nova Jérsia (17.426).

Os Estados Unidos são o país do mundo mais afetado pela pandemia de covid-19, sendo que nas últimas semanas tem sido registado um aumento do número de casos, o que forçou à imposição de novas medidas de restrição de mobilidade em diversos estados, incluindo na Califórnia, o estado mais populoso, com cerca de 40 milhões de habitantes.

Brasil

O Brasil contabilizou, nas últimas 24 horas, 842 mortes devido à covid-19 e voltou a ultrapassar os 50 mil casos diários de infeção (51.088), informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

No total, o país sul-americano concentra 6.674.999 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e chegou aos 178 mil óbitos (178.159) desde a chegada da pandemia ao Brasil, no final de fevereiro.

Itália

A Itália registou 634 mortes e 14.842 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, indicou hoje o boletim do Ministério da Saúde italiano.

Com a contabilização das novas vítimas mortais, o número total de mortes registadas no país desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, sobe para 61.240, de acordo com a mesma fonte.

Em termos de contágios, Itália contabiliza, até à data, 1.757.394 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

Índia

A Índia registou 385 mortos por covid-19 e 26.567 casos da doença nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde indiano.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,7 milhões de casos do novo coronavírus (9.703.770), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contava com mais de 14,9 milhões.

Com 140.958 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, segundo a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins. O país tem atualmente 383.866 casos ativos da doença.

Israel

Israel registou na segunda-feira 1.837 novos casos de coronavírus, o número mais alto desde o início de outubro, em vésperas de ser instituído um recolher obrigatório, durante três semanas, que começa na quarta-feira à noite.

No entanto, este balanço é também resultado do aumento significativo do número de testes feitos no país, de modo que a percentagem de positivos permaneceu abaixo dos 3%, embora tenha aumentado ligeiramente em relação à semana passada. Os novos casos detetados elevaram o número de pacientes ativos para 13.949, 315 dos quais em estado grave e 102 em estado crítico.

O recolher obrigatório, aprovado na segunda-feira pelo Gabinete de controlo do coronavírus e ainda por ratificar esta segunda-feira pelo Executivo, deverá entrar em vigor na quarta-feira à tarde, horas antes do início do feriado judaico de Chanucá e, de acordo com os meios de comunicação locais, poderá ser estendido até ao próximo dia 2 de janeiro. Durante este período, em algumas horas da noite que ainda não estão definidas, a atividade comercial será proibida e o movimento entre certas zonas será limitado.

Estas medidas incluem testes obrigatórios para pessoas que regressem do estrangeiro - que devem ser colocados em quarentena - e um número limitado de passageiros em transportes públicos.

Reino Unido

As autoridades de saúde do Reino Unido disponibilizaram esta terça-feira as primeiras doses de vacina contra a covid-19, dando início a um programa de imunização global que deverá ser impulsionado à medida que mais soros forem sendo aprovados.

A primeira dose foi administrada num dos hospitais de uma rede espalhada por todo o país, onde a fase inicial do programa já foi apelidada de Dia-V, anunciaram as autoridades sanitárias. A primeira pessoa do Reino Unido a receber a vacina contra a covid-19, desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e a sua associada alemã BioNTech, foi uma mulher de 90 anos. Margaret Keenan foi filmada enquanto lhe era administrada a vacina, por volta das 06h30 – no Hospital Universitário de Coventry, no centro de Inglaterra.

Os reguladores britânicos deram na semana passada luz verde a esta vacina, que a partir desta terça-feira começará a ser administrada aos grupos de risco do Reino Unido.

China

As autoridades chinesas ordenaram a execução de testes em massa na cidade de Chengdu, no sudoeste da China, na sequência da deteção de dois novos casos de covid-19 na localidade.

A Comissão de Saúde da China anunciou esta terça-feira ter identificado 12 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo dois por contágio local e os restantes oriundos do exterior.

Os dois casos por contágio local foram diagnosticados em Chengdu, a capital da província de Sichuan. Trata-se de uma mulher de 69 anos, cuja condição é considerada grave, e do seu marido, de 71 anos. As autoridades ordenaram a execução de testes em massa e bloquearam alguns locais na cidade. Em conferência de imprensa, funcionários chineses disseram que ainda estão a investigar a fonte da infeção numa cidade que, até à data, tinha sido poupada pelo novo coronavírus.

Colômbia

A Colômbia contabilizou na segunda-feira mais 5.997 contágios, número que eleva para 1.377.100 o número de pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, anunciou o Ministério da Saúde.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelas autoridades sanitárias colombianas, consultado pela agência espanhola Efe, este é o número mais baixo de contágios diários desde 17 de novembro. Nesse dia houve 5.911 infeções. A região com maior incidência de infeções entre domingo e segunda-feira foi Bogotá, a capital do país, com 1.776. A região de Antioquia foi a seguinte (750).

O país também contabilizou mais 187 mortes, número que aumenta para 37.995 o total de óbitos contabilizados pelas autoridades desde o início da pandemia. A tutela acrescenta que há 62.248 casos ativos no país, ou seja, 4,95% do total de infeções, enquanto 1.267.595 pessoas recuperaram da covid-19, isto é, 92,04% do total.

* em atualização