Covid-19: Surto em lar do concelho da Covilhã com 28 pessoas infetadas

Vinte e oito pessoas do Centro Social de Vales do Rio, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, tiveram resultado positivo à covid-19, sendo 14 utentes e 14 funcionários. Também há confirmação de um caso positivo na Junta de Freguesia do Peso e Vales do Rio, pelo que as instalações da junta e dos CTT nas duas localidades vão estar encerradas ao público durante 14 dias, como medida preventiva.

Em relação ao Centro Social, a instituição e a junta de freguesia emitiram um comunicado conjunto, no qual explicam que já foram realizados testes a todos os utentes da estrutura residencial para idosos, bem como do centro de dia e do serviço de apoio domiciliário.

Na estrutura residencial para idosos todos os 12 utentes tiveram resultado positivo ao novo coronavírus, enquanto na valência de centro de dia dos 14 utentes, dois tiveram teste positivo.

Já no serviço de apoio domiciliário (14 utentes) os resultados foram todos negativos.

Há ainda 14 funcionários infetados de um total de 21 colaboradores.

Segundo a informação, foi criada "uma equipa de Gestão de Crise, que irá acompanhar diariamente a situação e procederá à análise e à comunicação da evolução do surto, periodicamente".

"Após a primeira reunião desta equipa, vimos comunicar que os utentes continuam a ser apoiados pelos colaboradores da instituição, estando, atualmente, todos assintomáticos", acrescenta a nota.

Portugal contabiliza pelo menos 5.122 mortos associados à covid-19 em 327.976 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).