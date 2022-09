Há 3834 novos casos, 87 mortos e 2852 recuperados nas últimas 24 horas

O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 87 óbitos e 3.834 novos casos de covid-19 em Portugal. Houve mais 14 mortes do que no dia anterior e quase metade (menos 2.253) das novas infeções — este sábado registaram-se 73 óbitos e 6.087 novos casos.

O documento dá também conta de mais 2852 recuperados, sendo que no total são já 243 055. O número de casos ativos sobe em 895 pessoas, para 74.456. Quanto a números absolutos, o país já identificou e registou 322.474 casos e 4963 mortes.

Há mais 39 internados face ao dia anterior, sábado. São neste momento 3268. O máximo de internados com covid da pandemia foi de 3342 (número registado na segunda-feira).

O sub-grupo dos internados em cuidados intensivos regista uma descida: há agora 514 pessoas em estado grave, menos três do que no sábado. O pico neste item foi atingido no domingo (536).

Alentejo duplica número de novos casos

Na análise por regiões dos infetados, nenhuma recua face a sábado. O Alentejo passa mesmo a ter o dobro dos novos casos face ao dia anterior: passando de 106 para 215. Ainda assim, os valores nesta região estão longe de atingirem os de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 773 infetados, os da região Centro, com mais 500 e os do Norte do país - 2258 - que representam 60% dos novos casos nas últimas 24 horas.

O cenário é bem diferente na região do Algarve, que contabiliza mais 62 casos e nas ilhas - Açores com mais 22 casos e Madeira com mais quatro - cujo aumento é menos intenso.

Dos 87 óbitos, 50 foram registados na região do Norte, 21 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Centro e dois no Alentejo. As regiões autónomas seguem sem registo de óbitos.