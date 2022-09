Covid-19. Esta foi a pior semana em número de mortos em Portugal (e doentes em cuidados intensivos caem pela primeira vez desde agosto)

A análise aos dados semanais da pandemia em Portugal confirma a ideia que Governo e especialistas têm transmitido: ainda que os números continuem a ser preocupantes, o pior desta segunda vaga poderá já ter passado. A subida nos números de casos e de internados tem vindo a ser estancada e há até uma descida nos doentes em cuidados intensivos. Porém, há uma exceção notável: a semana que agora termina foi a pior da pandemia em número de mortos: 536.

O aumento face à semana anterior (23 a 29 de novembro, com 530 óbitos, que já tinha representado um recorde) é marginal, mas não deixa de ser um novo máximo. Para além disso, é também a 10.ª semana consecutiva de aumento – desde a semana entre 28 e 4 de outubro que a cada sete dias os dados são piores.

Este facto não é surpreendente: os especialistas têm sublinhado que o índice de mortalidade será o último a descer num cenário de abrandamento da transmissão do vírus.

As boas notícias

Como começámos por referir, há dados positivos a retirar desta semana. O mais importante é que há este domingo menos 22 doentes em cuidados intensivos (UCI) do que no domingo passado: são 514 no total, já chegaram a ser 536. É a primeira descida deste item desde a semana de 24 a 30 de agosto (-6 pessoas) e a mais expressiva desde maio (entre 18 e 24 desse mês o saldo foi de menos 30 doentes hospitalizados em estado grave).

A queda não se repete no grupo mais alargado dos internados, que inclui os doentes em enfermaria e UCI. Porém, o aumento de 23 pessoas é o mais reduzido dos últimos três meses, desde que se registaram mais 13 hospitalizados entre 31 de agosto e 6 de setembro. Há agora 3268 internados, o pico foi de 3342, na segunda-feira.

Outra boa notícia: em termos de novos casos, a semana de 30 de novembro até este domingo, 6 de dezembro, regista 27.675, de acordo com os boletins da Direção-geral da Saúde – é o número mais baixo desde a semana entre 26 de outubro e 1 de novembro (25.655) e representa a terceira semana consecutiva de descida.

Desta forma, o saldo entre novos casos e recuperados é positivo pela segunda semana consecutiva: há menos 5846 casos ativos do que há sete dias, ainda que o número de recuperados (33.521) tenha sido inferior ao das duas semanas anteriores (o recorde é da semana entre 16 e 22 de novembro, com 47.853 curados).