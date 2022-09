Covid. Metade da população vacinada no verão, regresso à normalidade ainda vai demorar

Se os laboratórios cumprirem os prazos de entrega, cinco milhões de portugueses deverão estar vacinados contra a covid-19 no verão. A convicção é avançada ao Expresso pelos peritos da Comissão Técnica de Vacinação. Para já, o Governo apresenta apenas um calendário para as duas primeiras fases de administração das vacinas: até junho vão incluir 3.650.000 portugueses de risco.

A toma da vacina é totalmente facultativa e gratuita mas não há opção de escolher qual se vai tomar. Portugal, como todos os outros países europeus, vai receber apresentações de seis farmacêuticas e a administração será feita conforme a disponibilidade, assegurando obrigatoriamente que as duas doses são iguais. Este critério é absolutamente essencial para a segurança e eficácia da vacinação e serve de argumento aos peritos para recomendarem a administração no Serviço Nacional de Saúde.

Pelos dados disponibilizados pelos laboratórios continua por determinar se a vacina além de impedir a infeção e quadros graves da doença trava igualmente o contágio. A monitorização da população vacinada irá permitir chegar à respostas mas até lá não há indicação para reduzir as medidas de proteção, desde logo o uso de máscara, desinfeção das mãos e distanciamento.

