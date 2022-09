Confinamento ao fim de semana é pouco eficaz, indica estudo

Muito se tem falado de eficácia das medidas contra a covid-19. Utopicamente, as melhores seriam as que combatessem de forma mais severa a pandemia sem impacto na economia. Contudo, é sabido que quanto mais restritivas e, portanto, mais eficazes a limitar a proliferação do vírus, pior se tornam para os bolsos dos portugueses e do Estado. Uma equipa de analistas de dados da consultora PSE calculou, com base nas decisões impostas pelo Governo até agora, quais seriam mais eficazes, dentro desta relação inversamente proporcional, assumindo existirem evidências estatísticas de que o nível de mobilidade tem impacto na evolução da pandemia e da economia e que os portugueses mostram uma adesão elevada às medidas que, nos últimos meses, lhes restringem os movimentos.

O estudo, que monitorizou os meios de deslocação via aplicação móvel de um painel de 3670 indivíduos, concluiu que o incentivo de aulas online para alunos do 3º ciclo ou do ensino superior tem lugar entre as melhores medidas. Embora o ensino presencial seja considerado pelo Governo português e pela OMS como essencial, esta decisão é tida neste estudo como a que “menor entropia cria à atividade económica”, ao mesmo tempo que limita o movimento “de uma parte significativa da população portuguesa (cerca de 12%)”, explica a consultora. O teletrabalho obrigatório e a limitação da lotação dos transportes públicos são também consideradas medidas com “impacto significativo no controlo da pandemia, e simultaneamente, um resultado reduzido na economia”.