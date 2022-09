DGS confirma 3 casos de covid-19 na sua sede, 10 trabalhadores ficam em isolamento

A Direção-Geral da Saúde (DGS) adianta terem sido detetados três casos positivos de covid-19 na sua sede “até ao momento”. Segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira, 10 trabalhadores ficam em isolamento profilático.

Conforme foi já noticiado, a diretora-geral da Saúde é uma das pessoas infetadas. De acordo com a mesma nota, Graça Freitas “mantém sintomas ligeiros”.

A DGS informa que os casos foram confirmados no âmbito da investigação epidemiológica que decorre, em articulação com a Autoridade de Saúde, “tal como estipulam as normas vigentes, apenas se aplicando teste quando for considerado relevante”.

Quanto à operacionalidade da instituição, será mantida “através dos seus subdiretores-gerais, dos seus dirigentes e trabalhadores”. Segundo o comunicado, “grande parte da equipa encontrava-se em teletrabalho”, o que permite “garantir a substituição dos trabalhadores que ficarão em isolamento ou isolamento profilático”.