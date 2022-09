Mapa de risco da covid: 21 concelhos subiram para nível muito elevado ou extremamente elevado (veja como está o seu)

Segundo os dados atualizados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), relativos ao período entre 13 e 26 de novembro, há 21 concelhos que subiram para os patamares mais preocupantes, com risco muito elevado ou extremamente elevado de propagação do vírus, ou seja, com mais de 480 novas infeções por 100 mil habitantes em duas semanas (veja o mapa e a lista de concelhos no fim deste artigo).

Entre esses 21 concelhos está o caso de Gavião, no Alentejo, que passou de 398 para 1440 novos casos por 100 mil habitantes, saltando assim de um nível elevado para extremamente elevado. Também Marvão, no distrito de Portalegre, que até agora estava num patamar de risco moderado, teve uma subida preocupante: de 133 para 699 novos casos, o que se traduz numa incidência cinco vezes maior em duas semanas.

Ainda no Alentejo destacam-se outros municípios como Cuba e Alandroal, que mais do que duplicaram os novos casos de covid-19. O mesmo aconteceu a concelhos na região Centro, como Sardoal, Anadia, Mira, Lousã ou Vila Nova de Poiares, todos agora cima de 480 infeções por 100 mil habitantes. Mondim de Basto, Armamar, Miranda do Douro, Vimioso ou Viana do Castelo, na região Norte, juntam-se a esta lista de 21 concelhos que saltaram para os patamares mais elevados.

Segundo os dados agora atualizados, há 135 municípios nestes dois níveis mais elevados, acima dos 127 concelhos que há duas semanas estavam nestas condições e, por isso, abrangidos pelas regras mais duras definidas pelo Governo. Apesar de terem entrado 21 novos concelhos nesta lista, também houve 13 municípios onde o número de novos casos por 100 mil habitantes desceu, o que lhes permitiu passar para um nível de risco mais baixo.

Sabrosa, no distrito de Vila Real, e Proença-a-Nova, em Castelo Branco, são dois desses casos que conseguiram ter quedas acima de 40% no número de novos casos. Nazaré, Sever do Vouga e Constância, além de São Pedro do Sul e Mangualde, também conseguiram descer, entrando no patamar de risco elevado (entre 240 e 479 novas infeções por 100 mil habitantes).

Há 50 concelhos com risco extremamente elevado

No nível mais preocupante de contágio, acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes, há agora 50 municípios e a esmagadora maioria (40) localiza-se no Norte de Portugal. No topo da lista está Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, sendo o único concelho do país que tem agora uma incidência acima de 3 mil novos casos e com uma tendência crescente nas últimas semanas.

Lousada, Guimarães, Fafe, Vila Nova de Famalicão, Paços de Ferreira, Póvoa de Varzim, Trofa, Felgueiras e Vizela, todos na região Norte e nos distritos do Porto e Braga, ocupam os lugares seguintes, com mais de 1920 novos casos, ou seja, mais do dobro do que já é considerado pelo Governo como um risco extremamente elevado. Apesar de se manterem com uma incidência preocupante, alguns destes municípios já dão sinais de uma descida, que coincide com o pico de infeções já atingido na região Norte.

Segundo os dados agora atualizados contam-se 83 concelhos num nível de risco elevado (entre 240 e 479 novas infeções por 100 mil habitantes) e 90 no patamar de risco moderado (abaixo de 240 novos casos).

Cinco dos oito únicos concelhos que não registaram nenhum caso entre 11 e 26 de novembro estão nos Açores. Mas nesta lista cabe ainda Vila Velha de Ródão, que chegou a ter uma incidência de 382 novos casos no início de outubro, além de Alcoutim no Algarve e Portel no Alentejo.