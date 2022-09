Covid-19. Mais de 47 mil pessoas já pediram aconselhamento psicológico

Entre o primeiro dia de abril e o dia 3 de novembro, a Linha de Aconselhamento Psicológico, disponível através do serviço SNS24, atendeu mais de 47.248 chamadas, avançou o "Correio da Manhã". A esta linha de atendimento chegam pessoas com fragilidades emocionais causadas pela pandemia e, das mais de 47 mil chamadas, 3779 foram feitas por profissionais de saúde.

Outubro foi o mês em que a Linha de Aconselhamento Psicológico, criada em abril pelo Ministério da Saúde, atendeu mais pessoas. Só no mês passado, foram feitas mais de 7600 chamadas, mais do que as cerca de 7000 feitas em setembro.

Além desta linha que surge no âmbito do Programa Nacional para a Saúde Mental, a Santa Casa da Misericórdia disponibilizou consultas de apoio psicológico à distância e, entre abril e junho, acompanhou 142 pessoas, refere o "Correio da Manhã".