Covid-19. Ministro do Planeamento está infetado

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, está infetado com coronavírus, soube-se esta quinta-feira depois de o governante ter testado positivo à covid-19 na quarta-feira à noite, confirmou ao Expresso fonte do ministério.

Nelson de Souza apresenta sintomas ligeiros, uma informação confimada pelo seu gabinete numa nota enviada às redações, onde se faz saber que permanecerá em isolamento.

"Na sequência do teste positivo à covid-19 do Secretário de Estado do Planeamento conhecido no passado sábado, pelas 17 horas, o ministro do Planeamento foi submetido a teste, nesse mesmo dia à noite, tendo obtido resultado negativo." Apesar deste resultado, refere a nota, "o ministro do Planeamento decidiu manter-se em isolamento profilático, adotando o regime de teletrabalho integral durante a corrente semana e abdicando de qualquer atividade exterior.

Na quarta-feira à noite e "tendo apresentado sintomas ligeiros de doença compatíveis com a covid-19, o ministro do Planeamento submeteu-se a novo teste, que, desta vez, deu resultado positivo", pelo que "permanecerá em isolamento por doença, de acordo com a prescrição e os procedimentos determinados pela Direção-Geral da Saúde".