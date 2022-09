Covid-19. Cadeia de Tires foi desconfinada

O estabelecimento prisional de Tires foi desconfinado. Cento e dez reclusas que tinham sido infetadas com covid-19 tiveram alta clínica. Só 17 ainda continuam positivas ao novo coronavírus. "A população prisional do Estabelecimento Prisional de Tires, com exceção das 17 reclusas que ainda não tiveram alta clínica, foi desconfinada", refere a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Com esta evolução dos casos naquela prisão, os serviços prisionais manifestam "a sua satisfação" com "a evolução muito positiva do caso ocorrido no Estabelecimento Prisional de Tires, a qual permite antever a sua resolução a breve prazo". Recorde-se que foi em Tires que teve origem o primeiro surto nas cadeias portuguesas, no início do mês de novembro.

Com estas 110 altas clínicas em Tires houve um decréscimo acentuado do total da população prisional infetada. Há agora 259 infetados (numa população total de 11.226 reclusos) e 295 casos de recuperações (onde se incluem as duas crianças, filhas de reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires).

Existem ainda 67 casos positivos entre trabalhadores dos quadros dos serviços prisionais e ainda dez que trabalham em empresas externas. O número total de trabalhadores recuperados é agora de 154 casos.

Os serviços prisionais revelam ainda que os dados respeitantes aos casos de covid-19 no Estabelecimento Prisional de Izeda, no Estabelecimento Prisional de Guimarães, no Estabelecimento Prisional de Lisboa e no Estabelecimento Prisional de Faro se mantêm inalterados. "Neste conjunto de estabelecimentos prisionais continuam suspensas as atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, com exceção das dos advogados. Os reclusos, a quem são diariamente entregues máscaras e se encontram sob acompanhamento clínico, mantêm, naturalmente, o direito legalmente consagrado a recreio a céu aberto e a telefonar."