Covid-19. Lousada, o concelho com mais casos ativos no país, pede futuro centro de vacinação

O presidente da Câmara de Lousada, município que lidera a lista vermelha dos concelhos de risco extremamente elevado de contágio, pediu ao Ministério da Saúde que dê prioridade à região do Vale do Sousa na estratégia da vacinação, logo que a vacina contra a covid-19 seja disponibilizada em Portugal.

Na região do Tâmega e Sousa são quatro os concelhos que figuram entre os sete mais afetados - Lousada com 2791 casos ativos, Paços de Ferreira 2523, Felgueiras 2221 e Penafiel 2108 -, motivo que levou Pedro Machado a avançar com uma proposta para que o sobrelotado Centro Hospitalar, localizado em Penafiel, seja o primeiro a acolher um centro de vacinação covid-19.

O autarca socialista lembra à tutela que o território fortemente industrializado, onde a possibilidade de recurso ao teletrabalho é diminuta, foi o primeiro a ser atingido pelo surto e vive desde março com pesadas restrições que “afetaram consideravelmente uma região densamente povoada, com elevada mobilidade interconcelhia, fortes tradições familiares, uma grande taxa de população jovem e em idade ativa”.

Pedro Machado lembra ainda que, para além dos severos constrangimentos a nível de saúde pública, a população atravessa ainda dificuldades causadas pelo impacto socioeconómico em diversos ramos de atividade. Em comunicado, a autarquia avança que a proposta à tutela para que seja instalado na região um centro de vacinação surgiu na sequência das recentes notícias de“ inúmeros organismos nacionais e internacionais, entre eles a Organização Mundial de Saúde, União Europeia, Agência Europeia do Medicamento, Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde e Infarmed, a apontar para a aprovação iminente da vacina contra a covid-19 e a sua distribuição pelos diversos países europeus no início de janeiro”.

Qualquer que seja o plano nacional que “consubstancie a criação de vários centros de vacinação por todo o país”, Pedro Machado salienta desde já que a região do Vale do Sousa, em estreita parceria com os Municípios, ACeS e Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, tem que ser “prioritária e das primeiras a ter esta capacidade instalada”. Para isso, o Ministério da Saúde poderá contar, se assim pretender, “com o total auxílio e empenho” por parte de Lousada “e certamente com todas as instituições locais e regionais”.

Na proposta ao Ministério da Saúde, com conhecimento da ARS Norte e do ACeS local, o autarca pede que, na preparação da estratégia de distribuição da vacina, seja dada prioridade, “de forma justa e equitativa”, aos territórios mais afetados. De acordo com Pedro Machado, “desde a primeira hora, o Município de Lousada sugeriu um conjunto de iniciativas que, depois de aceites pela tutela, resultaram numa colaboração profícua e positiva com as instituições públicas de saúde, como foi o exemplo da instalação imediata de um Centro de Testes de Diagnóstico”.

O autarca recorda que Lousada colocou ainda no terreno, recentemente, equipas municipais de apoio à autoridade de saúde para proceder aos contactos telefónicos com os utentes do concelho que, assegura, “tem tido resultados bastante positivos”. Em relação ao plano de vacinação anti-covid-19, não tem dúvidas que será um processo complexo, com dificuldades de implementação, “mas que já se encontra a ser delineado”.