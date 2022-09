Covid-19. As universidades são fator de risco, mas os contágios acontecem sobretudo no exterior

Numa esplanada por trás de um café junto a uma universidade em Lisboa, dezenas de estudantes conviviam numa tarde desta semana. A cerveja corria liberalmente, e as vozes ouviam-se cada vez mais alto. Máscaras eram inexistentes (excetuando nos empregados que iam entrando e saindo com bandejas cheias), e distanciamento também era algo que não se via; aliás, naquele espaço relativamente reduzido, teria sido difícil. Esse tipo de cena está longe de ser rara nesta altura. Universidade e festa têm uma ligação íntima desde que há universidades, e não será de esperar que jovens daquelas idades, perante uma oportunidade de socializar e se divertirem, deem prioridade a proteger-se de um risco que sabem (ou julgam saber) ser diminuto para eles. Mas o problema não se limita aos jovens e está nos efeitos diferidos desses convívios, em especial sobre as famílias dos estudantes, onde muitas pessoas vulneráveis poderão ficar expostas.

Segundo nos andam a dizer há meses, um dos fatores-chave - se não o principal - na recrudescência da covid-19 em muitos países foram as atividades sociais dos jovens. Após meses de confinamento, a chegada do verão coincidiu com um sentimento de saturação e com a vontade de acreditar que o risco maior tinha passado, ou de nem querer pensar no assunto. E no entanto, onde há números fiáveis, eles parecem claros. Lendo a imprensa internacional, encontram-se casos como o do Colorado, onde há dias se soube que 3300 casos de covid-19 são atribuídos a universidades, contra 2400 a lares e 4000 a cadeias, segundo o "New York Times". Curiosamente, tanto o Colorado como o Louisiana, também citado nesse artigo, reportam que os eventos sociais de família são responsáveis por uma percentagem relativamente ínfima dos casos de contágio.

O risco de contágio nas universidades, em parte substancial dos casos, parece estar menos presente dentro delas do que lá fora. No recinto universitário, medidas como a redução do número de aulas e de alunos em cada disciplina, o distanciamento social e a utilização de máscaras, cuidados com a ventilação, a instalação de écrans protetores nalgumas situações, a realização de testes e identificação de contactos, com isolamento de infetados ou potenciais infetados, e mesmo a repreensão ou expulsão de alunos que infringem as regras, têm sido usadas por universidades pelo mundo fora com efeitos positivos.

Festas, avisos, e apelos à denúncia

No entanto, nem sempre existem meios adequados para as aplicar. A propósito da situação nas universidades espanholas, por exemplo, o site esu-online.org reportava há semanas que "problemas estruturais bem conhecidos das universidades espanholas: pessoal insuficiente, recursos tecnológicos bastante limitados, fundos exíguos e programas de ensino desatualizados" dificultavam o esforço de adaptação ao ensino online. O mesmo texto admitia que "a prevenção do contágio em atividades de lazer" era "uma área para lá do controle das universidades", mas aludia a "medidas estritas que chegam ao ponto de abrir procedimentos disciplinares que podem levar a expulsões preventivas dos estudantes envolvidos".

Espanha é um país onde surtos significativos de covid-19 têm tido origem em universidades, por exemplo em Valência, Granada e Salamanca. Em Valência, uma "macrofesta" num colégio privado gerou mais de cem casos positivos. Granada já tinha em outubro uma taxa de infeções mais elevada do que Madrid, e na mesma altura 75 estudantes foram expulsos em Salamanca por terem organizado uma festa com bebidas à discrição.

Um artigo do jornal britânico "The Guardian" elencou um conjunto de medidas que têm sido tomadas em universidades pelo mundo inteiro, incluindo estímulos à denúncia de quem infringe as regras. A Universidade de Yale, por exemplo, estabeleceu linhas telefónicas onde os estudantes podem reportar festas ilícitas, com os nomes dos respetivos organizadores e participantes.

Em setembro, o site kxan-com noticiou que a Texas Tech University tinha lançado "uma campanha de marketing para educar os estudantes acerca dos riscos" e para os instruir sobre protocolos de segurança. Mas um responsável da universidade admitia que a campanha pudesse não dar os resultados pretendidos, tornando necessário outro tipo de ações. "Estamos a tentar a abordagem pedagógica", dizia. "Porém, para violações mais egrégias e mais flagrantes que exponham a riscos a nossa comunidade universitária ou mesmo a comunidade de Lubbock, vamos agir agressivamente." As eventuais suspensão ou expulsão dos infratores eram expressamente previstas.

Precauções antes e depois da viagem

Nos Estados Unidos, as preocupações acentuaram-se na rampa para o Thanksgiving, tradicionalmente uma ocasião para as famílias se juntarem. O "New York Times" mencionava recomendações como a realização prévia de testes aos universitários antes da viagem e o isolamento após a chegada, por uns dias que seja. Se parte da viagem fosse de carro, os ocupantes deveriam usar máscara e as janelas deveriam ir abertas.

Para a reunião familiar propriamente dita, as precauções recomendadas incluem realizar o evento em áreas bem ventiladas (ou mesmo ao ar livre, se for de todo possível), limitando a duração dele, o número de convidados - pessoas especialmente vulneráveis, ou oriundas de zonas com taxas de infeção muito elevadas, devem ser objeto de especial cuidado - usar máscaras sempre que não estejam a comer, evitar gritar ou falar alto, sentar as pessoas o mais longe possível umas das outras (em diagonal é mais seguro do que frente-a-frente), não partilhar objetos e lavar as mãos com frequência.

Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças infecciosas (e rosto principal da luta contra a pandemia nos EUA), disse ao NYT: "Quando os estudantes regressam a casa, têm realmente de ter cuidado. Depende de onde vêm e qual o nível de infeção na comunidade onde estão. Não existe uma resposta certa ou errada. É uma questão do risco que estamos dispostos a assumir".

"Depende dos contactos na casa para onde se vai", acrescentou. "Se há uma pessoa imunosuprimida ou um avô com 92 anos na casa, o risco é grande. Se se vai para uma casa com um pai e uma mãe saudáveis de 45 anos e um irmão e uma irmã adolescentes, as hipóteses de ser um problema são muito menores". Fatores semelhantes aos que muitos lares portugueses já estarão a considerar à medida que o jantar de Natal se aproxima.