Covid-19. Ginásios dizem-se “fundamentais” para “combater infeções” (e preparar “psicologicamente” para a segunda vaga)

“Os ginásios são locais seguros, dispondo das condições adequadas para a salvaguarda da saúde dos seus utilizadores”: a garantia é dada, esta terça-feira, pela Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP). A entidade que representa o sector enquadra igualmente que “todos os estudos a nível mundial, realizados até ao momento, revelam que a taxa de utentes infetados é de apenas 0,28% na maioria dos países”.

A AGAP considera “os ginásios fundamentais para que os cidadãos possam praticar exercício físico, fortalecendo assim as suas defesas naturais para combater infeções”.

Estes são alguns dos argumentos que constam numa nota de esclarecimento, enviada ao Expresso, em reação ao artigo “Como é que o vírus mexe? O perigo está no ar, mais do que nas superfícies (e o exercício deve ser feito com máscara, defende imunologista)”. No mesmo documento, a associação refere “a importância em manter todos os portugueses informados sobre os reais benefícios da prática de exercício físico e evitar criar estigmas infundados relativamente aos ginásios, grande parte das vezes assentes em opiniões pessoais isoladas”.

A opinião a que a nota de esclarecimento da AGAP faz referência pertence ao imunologista Luís Delgado, citado no artigo do Expresso. A mesma peça jornalística não incide sobre a prática de exercício, tendo como foco identificar onde está o risco de contágio nos espaços fechados, sendo que apenas no último parágrafo o especialista faz uma breve menção aos ginásios.

“A hiperventilação durante a prática desportiva propaga mais aerossóis nesses ambientes fechados”, afirmou o imunologista ouvido pelo Expresso, motivo que o levou a defender: “Os preparadores físicos têm de levar as pessoas para os jardins públicos, com aulas no exterior. Não há outra maneira”.

A opinião do especialista contactado pelo Expresso não é, no entanto, “isolada”, uma vez que também Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde, é um dos responsáveis por um estudo que conclui que “ginásios e trabalho presencial ajudam a propagar o coronavírus, restaurantes e centros comerciais nem por isso”.

A AGAP advoga que “as medidas de segurança adotadas, os investimentos realizados, os cuidados adotados pelos utilizadores e a apertada supervisão por parte dos colaboradores dos ginásios são a melhor garantia para que estes espaços possam ser utilizados com tranquilidade”. E relembra que “os ginásios procederam à sua reabertura em junho, após o confinamento, apenas após a Direção-Geral da Saúde ter definido critérios rigorosíssimos para estes espaços”, algo que, frisa associação, “o setor acatou, investiu e escrupulosamente cumpre, permitindo a utilização destes espaços de saúde e vitalidade debaixo de sólidas medidas de higiene e segurança”.

A Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal realça que se tratam de espaços “onde existe um controlo de entradas e marcações, através de sistemas de registo eletrónico, o que possibilita a identificação dos contactos, e respectivas proximidades, de algum utilizador que venha a revelar-se como suspeito de infeção para a covid-19”.

Na mesma nota, a AGAP enaltece que “estar fisicamente apto pode ajudar a reduzir a gravidade da infeção por covid-19 e, além disso, pode ajudar a enfrentar psicologicamente os desafios de uma segunda onda da pandemia”.