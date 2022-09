Covid-19. Unidade Local de Saúde da Guarda com 68 doentes internados

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda tem 68 doentes internados com o novo coronavírus e um total de 40 profissionais de saúde infetados, disse esta segunda-feira fonte da administração.

A fonte da ULS adiantou à agência Lusa que estão internados oito doentes no Serviço de Medicina Intensiva e 60 doentes na Unidade de Internamento de covid-19 do Hospital Sousa Martins, na Guarda. "Podemos ir até às 70 camas em internamento covid e até 20 [camas] em Cuidados Intensivos", referiu a ULS.

A abertura de camas para doentes infetados com o novo coronavírus "continuará a ser feita de acordo com o evoluir da situação", acrescentou.

A fonte indicou ainda que a ULS possui "40 profissionais" de saúde infetados com covid-19, "de acordo com as informações fornecidas pela Saúde Ocupacional" daquela instituição, cujo Conselho de Administração é presidido por João Barranca.

A ULS da Guarda (que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda, exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão - Lafões) gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a "Mimar Mêda", na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.

Portugal contabiliza pelo menos 3.971 mortos associados à covid-19 em 264.802 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.