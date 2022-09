Covid-19. Mais de 80% dos portugueses ficaram em casa este fim de semana após as 14h00

“Mais de 80% da população estava em casa depois das 14h00”: a conclusão é extraída de uma análise, efetuada pela consultora PSE (Produtos e Serviços de Estatística), cujos dados de mobilidade, referentes a sábado e domingo, “são claros ao indicar que houve um grande e exemplar cumprimento do confinamento” a partir das 13h00. Os níveis são semelhantes aos do fim de semana anterior.

O estudo demonstra que “houve grande mobilidade nas partes da manhã, em especial no sábado, mas também no domingo”, como se pode ler no comunicado divulgado pela consultora, acrescentando que as medidas impostas pelo Governo evitaram que 10% da população saísse de casa ao longo de todo o fim de semana.

Durante todo o sábado, mais de metade (52%) dos portugueses nem saíram de casa, um valor ligeiramente inferior ao registado no sábado passado, quando 55% não efetuou qualquer deslocação e confinou a tempo inteiro.

Este sábado, 70% estava em casa às 13h00, valor que subiu para 80% às 14h00. Ao final da noite, pelas 23h00, 97% estavam recolhidos no domicílio.

O confinamento foi ainda mais acentuado no domingo, quando 62,2% nem sairam. Às 13h00, 78% da população estava no lar, enquanto uma hora depois eram já 83% aqueles que estavam a cumprir o recolher obrigatório. Ao final da noite, 98% estavam entrincheirados em casa.

“A compreensão por parte dos portugueses da obrigatoriedade às 13h00 foi evidente ao verificarmos que entre as 12h00 e as 14h00, cerca de 27% dos portugueses apressaram-se a recolher a casa” neste sábado. “O mesmo aconteceu no domingo, mas só para 20%, até porque o nível de confinamento já era superior ao de sábado”, sublinha a PSE.

Durante o fim de semana, a ida às compras foi o principal motivo de deslocação, com 29% das pessoas a fazerem-no para se dirigirem às superfícies comerciais. Os mesmos dados revelam que 62,5% das saídas no sábado e 60,5% no domingo foram deslocações de proximidade, até 20 quilómetros, no máximo. Quase metade dos portugueses (48%) que aproveitaram para ir às compras fizeram-no entre as 11h00 e as 13h00.

A mobilidade “sofreu uma contração” desde a última semana de outubro, conclui a consultora. “Antes destas medidas do estado de emergência, o sábado era um dia com bastante mais mobilidade do que o domingo, onde o confinamento no lar era sempre superior”, refere a consultora, comportamento que “foi mantido para estes dois fins de semana com restrições, com as adaptações forçadas que a população teve de fazer às suas rotinas”, o que se traduziu numa “maior concentração de pessoas a sair, e a fazer compras, na parte do dia permitida”.