Covid-19 no Grande Porto. Autarcas aceitam restrições, mas avisam: faltou preparação, faltam dados e começa a faltar fôlego à população

A maioria dos autarcas do distrito do Porto concorda que era preciso apertar ainda mais a malha das restrições na região que figura no topo da lista vermelha de maior risco de contágio - e com mais casos ativos de covid-19. E aceita-as, já entre críticas, mas também com medo da alternativa: sem restrições mais severas em vigor a partir desta terça-feira, o passo seguinte será o do confinamento total como no início do surto, na primavera.

