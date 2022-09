Cofundadora do movimento “Médicos pela Verdade” deu receita para manipular resultados de teste à covid-19

A cofundadora do grupo “Médicos pela Verdade” e anestesiologista Maria Gomes de Oliveira terá passado receitas e dicas para manipular os resultados de testes à covid-19. A história foi avançada esta segunda-feira pelo “Observador”, que dá conta de uma série de mensagens na aplicação Telegram em que a médica se disponibilizava a ajudar quem procurava ajuda para ter resultados negativos no teste ao novo coronavírus.

Entre as várias dicas, a médica garantiu que se as fossas nasais fossem limpas regularmente e imediatamente antes de o teste ser realizado o resultado seria negativo - uma técnica refutada pelos médicos, que dizem ser muito improvável que o resultado se altere apenas devido à limpeza. Recomendou ainda o consumo de “alimentos frescos e variados com muita fruta e legumes”, jejum antes do exame, repouso, entre outras “ajudas”.

Ainda de acordo com o “Observador”, Maria Gomes de Oliveira está registada na secção Sul da Ordem dos Médicos, estando a página de desinformação que cofundou, “Médicos pela Verdade”, a ser investigada pela Ordem. A anestesiologista tem sido um dos principais rostos na crítica ao uso de máscaras e à forma de testagem.

Em resposta àquilo que dizem estar a ser “desinformação e fake news”, a Ordem dos Médicos publicou a semana passada o manual “Viver em Tempo de Covid-19”, com o objetivo de responder de forma simples a dúvidas dos cidadãos sobre a atual pandemia.

Na versão atualizada para o período outono/inverno, o documento pretende ajudar a esclarecer pontos importantes da convivência com o vírus: quais os sintomas da doença e como se diagnostica, qual a diferença entre isolamento e isolamento profilático, quais os parâmetros para se fazer parte do grupo de risco, que testes existem, como desinfetar superfícies, que cuidados se devem ter durante a quarentena, ou que precauções adotar numa ida às compras, num restaurante ou com o telemóvel.

Pode consulta AQUI o manual.