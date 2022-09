Autoridades registam uma média de sete multas por dia por falta de máscara na rua

Entre os dias 28 de outubro e 16 de novembro, a PSP e a GNR registaram uma média de sete multas por dia por incumprimento relativo ao uso obrigatório de máscara na rua. Ao "Eco", o Ministério da Administração Interna refere que foram aplicadas, no total, 136 contraordenações a pessoas que circulavam na via pública sem máscara.

Relativamente aos espaços públicos fechados, as autoridades registaram 689 coimas "pelo incumprimento do uso obrigatório de máscara ou viseira nos estabelecimentos públicos, salas de espetáculos e outros". No total, somando as coimas registadas nos espaços fechados e na via pública, a PSP e a GNR contam 825 - o equivalente a 43,4 contraordenações por dia.

No dia 28 de outubro, o uso de máscara na rua passou a ser obrigatório sempre que não é possível garantir o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde e, este sábado, o Governo anunciou a obrigatoriedade do uso de máscara no local de trabalho.