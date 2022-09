OMS alerta para terceira vaga. Infeções podem escalar 15 dias após o Natal

Apesar de o País ainda não estar no pico da segunda vaga da pandemia de covid-19, o Presidente da República já colocou na rota dos portugueses uma terceira onda, que aconteceria algures entre janeiro e fevereiro. Ao Expresso, Ricardo Mexia, epidemiologista e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, prevê que o número de infeções venha a dar um salto importante 15 dias depois do Natal e da passagem de ano, dois momentos caracterizados pelo convívio de familiares e amigos.

“A questão que se coloca é que provavelmente, independentemente do cenário em que estejamos a viver nessa altura festiva, que inclui Natal e passagem de ano, as pessoas vão ter tendência para se encontrar mais”, diz. “Temo que 15 dias depois desse período festivo possamos estar a assistir a um aumento do número de casos. Se estivermos numa situação com menor incidência, talvez o aumento não seja tão grande. Se estivermos numa situação de maior incidência, podemos assistir a um aumento importante.”

Mexia, que não acredita que os números melhorem muito até essas datas festivas (“depende do que fizermos”, enquanto sociedade), lembra ainda outro factor que poderá contribuir para essa terceira vaga anunciada por Marcelo. “Sabemos que tendencialmente, por exemplo, o período epidémico da gripe também tende a ocorrer já depois da entrada do novo ano.”

Se ainda estamos numa segunda vaga e se está prevista uma terceira para os meses de janeiro e fevereiro, sendo um intervalo tão curto, como se declaram as mesmas findas? “Do ponto de vista epidemiológico, a questão não é linear. Se olharmos para a situação portuguesa, ao longo destes meses, o que constatamos é que, por exemplo, a primeira onda no Norte foi diferente da primeira onda em Lisboa e Vale do Tejo, que foi um pouco mais tardia e que acabou por ter uma duração muito maior, apesar de não ter uma incidência tão grande. Neste momento, o que estamos a assistir é uma maior pressão no Norte, resta saber se o padrão que se verificou na primeira [vaga] também se vai agora repercutir, que é a situação evoluir para a região de Lisboa e Vale do Tejo e prolongar-se-á no tempo.”

E, finalizando, acrescenta: “Se olharmos para a distribuição dos casos, usando uma curva nacional, há aquela incidência grande no início e, ao contrário do que aconteceu noutros países, mantivemos sempre um número de novos casos diários a rondar os 250, 300 casos. Nós nunca achatámos verdadeiramente a curva à custa do que se passou na região de Lisboa e Vale do Tejo. A conclusão de quando termina uma vaga tem a ver precisamente com encontrarmos um cenário em que a situação já atingiu um pico e já baixou significativamente. Não há propriamente uma análise estatística que diga quando é que termina uma onda ou quando começa outra”.

O aviso da OMS: terceira vaga à espreita

David Nabarro, um enviado especial da Organização Mundial da Saúde para a gestão da pandemia, deu uma entrevista a jornais suíços, aqui citada pela Reuters, onde critica atuação dos governos europeus, elogiando por outro lado o que se tem feito na Ásia, nomeadamente na Coreia do Sul.

Os países europeus “falharam em criar a infraestrutura necessária nos meses de verão, depois de terem a primeira vaga controlada”, denuncia. “Agora temos a segunda vaga. Se não construirmos essas infraestruturas, teremos uma terceira vaga no início do próximo ano.”

Analisando os dados preocupantes de países como Alemanha e França, Nabarro deteve-se no que se passa na Suíça, um país que vai apresentando um número importante de casos e que vai admitindo reabrir as estância de ski. “Assim que as taxas de infeção diminuam, e vão diminuir, podemos ser tão livres como quisermos. Mas neste momento? Devem os resorts de ski abrir? Em que condições?”, questiona. No sábado, a Suíça registou quase 550 casos por milhão de habitantes, um valor ainda assim longe do pico observado a 8 de novembro: 948 por milhão de habitantes (fonte: Our World in Data).

Os elogios ficaram reservados para o que se passa lá longe, no continente asiático. “As pessoas estão completamente comprometidas, têm comportamentos que criam dificuldades ao vírus. Mantêm distância, usam máscara, isolam-se quando estão doentes, lavam as mãos e as superfícies. Protegem os grupos mais ameaçados”, disse o enviado especial da OMS, que revela que aqueles países asiáticos não baixaram a guarda antes de tempo.

E sentencia: “Tem de se esperar até o número de casos ser baixo e manter-se baixo. A reação da Europa foi incompleta".