Covid-19: Portugal regista mais 4788 casos e 73 mortes nas últimas 24 horas

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 4788 casos confirmados, 73 vítimas mortais e 3540 doentes recuperados no país, nas últimas 24 horas. Atualmente há 83942 casos ativos em Portugal, depois de somados mais 1175.

Um dos números mais preocupantes do dia prende-se com o balanço nos internamentos: há mais 126 camas ocupadas nos hospitais do país, o que se traduz num aumento de 4,17% relativamente à véspera. É o salto mais importante dos últimos sete dias: no dia 15 de novembro, contabilizadas entradas e saídas, registaram-se mais 131 internamentos (+4,68%).

Nas Unidades de Cuidados Intensivos estão agora 491 doentes críticos, um aumento de seis em relação ao boletim da DGS de sábado. Ou seja, está abaixo da média diária dos últimos sete dias: +10 nas UCI.

Depois de três dias na casa das 60 mortes, Portugal volta a subir para a faixa seguinte: 73 mortes nas últimas 24 horas, o que se traduz num aumento de 1,49%. A taxa de letalidade, a relação entre infetados (detetados pelas autoridades de saúde) e mortes, está agora nos 1,49%, um número que vem baixando desde junho (4,37% a 2 de junho), um resultado que se pode explicar com a existência de mais testes e também com os positivos estarem em faixas etárias menos castigadas pela pandemia. Ou seja, são mais jovens.

Desde o início da pandemia, Portugal conta com 260758 casos de infeção, do qual resultaram 3897 mortes e 172919 recuperados.

24,7% dos novos infetados têm mais de 60 anos

O Norte soma mais 3091 casos de infeção nas últimas 24 horas, o que se traduz em 64,6% do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (+844 novos casos), Centro (+112), Alentejo (+112), Algarve (+73), Açores (+18) e Madeira (+13).

Recorrendo ao documento da DGS, somando casos confirmados e óbitos por região, a fotografia do território português fica assim:

Norte: 135363 casos confirmados --- 1822 mortes (+39)

LVT: 88983 casos confirmados --- 1421 mortes (+20)

Centro: 25013 casos confirmados --- 499 mortes (+12)

Alentejo: 5169 casos confirmados --- 96 mortes (+2)

Algarve: 4679 casos confirmados --- 42 mortes

Açores: 779 casos confirmados --- 15 mortes

Madeira: 772 casos confirmados --- 2 mortes

Há mais 1182 pessoas com mais de 60 anos infetadas com covid-19, o que se traduz em 24,7% do total de novos casos. Foram identificadas mais 769 infeções em crianças e jovens até aos 19 anos (16%). A faixa etária que apresenta mais casos no boletim deste domingo é 40-49 anos, com 813 novos casos. Esboçando uma população ativa pouco rigorosa (20-59 anos), registam-se 2837 novos casos (59,3% do total). Distribuindo os casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, em março, o panorama nacional fica assim:

0-9 anos: 12921 casos confirmados (+302 nas últimas 24h)

10-19 anos: 22664 casos confirmados (+467)

20-29 anos: 42187 casos confirmados (+625)

30-39 anos: 40381 casos confirmados (+682)

40-49 anos: 43741 casos confirmados (+813)

50-59 anos: 38315 casos confirmados (+717)

60-69 anos: 24812 casos confirmados (+497)

70-79 anos: 15891 casos confirmados (+319)

+80 anos: 19846 casos confirmados (+366)

Nas últimas 24 horas morreram 51 doentes com mais de 80 anos. A vítima mortal mais nova, revela a DGS, estava na casa dos 50 anos. Recorrendo ao mesmo documento e agora para mostrar o número de vítimas mortais por covid-19, os dados absolutos de Portugal ficam assim:

0-9 anos: 1 morte

10-19 anos: 0

20-29 anos: 4 mortes

30-39 anos: 6 mortes

40-49 anos: 37 mortes

50-59 anos: 114 mortes (+1 nas últimas 24h)

60-69 anos: 328 mortes (+8)

70-79 anos: 774 mortes (+13)

+80 anos: 2633 mortes (+51)