"Ruptura não, mas já estamos em situação crítica nos cuidados intensivos", admite ministra da Saúde

A ministra da Saúde admitiu este sábado, em entrevista à SIC, que as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) já estão “numa situação crítica” e que o país não pode manter “por muitos dias” os mais de 6000 casos de infeção diários.

Marta Temido atualizou que há 485 camas de UCI ocupadas, mais quatro do que sexta-feira, o que representa um novo recorde. A disponibilidade total para doentes críticos de covid-19 é de 569 camas, algo que, diz, não revela ruptura. E garantiu: “Já estamos em situação crítica, é preciso que as pessoas percebam isso. Já estamos a arriscar não tratar outros doentes no tempo que gostaríamos de fazer, estamos a arriscar não saber como estas pessoas que entram nas UCI saem, se é que saem... estamos a arriscar a capacidade dos nossos profissionais ao exigir todos os dias mais. Precisamos de parar a transmissão da doença. Se continuarmos com este número de casos, se não conseguirmos virar a curva, vamos ter provavelmente 700 doentes em UCI e isso é crítico…”

Na sequência das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que admitiu que era “provável” uma terceira vaga da pandemia entre janeiro e fevereiro, Marta Temido foi cautelosa: “Não sabemos quantas vagas da doença podemos vir a ter, ou sequer se entraremos num cenário de vagas, de subidas da incidência de novos casos e descidas, como já tivemos. Ou [se entramos] num cenário em que o país se mantenha com um número muito elevado de casos durante um período muito longo, um planalto, isso é extraordinariamente preocupante. Temos alguma esperança na vacina, na qual todos os países europeus têm estado a trabalhar e a colocar os esforços financeiros. Mas não sabemos quando ela chegará”, admitiu, referindo ainda que Portugal está pronto para receber as vacinas, armazená-las e distribuí-las.

Questionada sobre a autonomia dos hospitais para contratação de profissionais de saúde, na sequência do Conselho de Ministros, a ministra falou em “regime excecional” que visa tanto combater a pandemia como responder às “necessidades mais permanentes” do Sistema Nacional de Saúde. Cai assim a contratação a termo, de quatro meses com possibilidade de renovação por outros quatro meses.

Mas, e apesar dos concursos em marcha, é difícil encontrar nesta fase profissionais de saúde para entrar no barco. “Essa é uma dificuldade que todos os sistemas de saúde se confrontam neste momento. Falando há alguns dias com ministros da Saúde de outros países da Europa, alguns diziam que um dos dramas que estamos a viver é que muitos dos profissionais da primeira vaga optaram por se aposentar mais cedo ou por deixarem de exercer profissões de saúde, tal forma foi violenta a experiência que tiveram, designadamente em países como a Itália.”