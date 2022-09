Reino Unido: número de contágios e de mortes baixa este sábado

As autoridades de saúde britânicas disseram este sábado que ocorreram 341 mortes nas últimas 24 horas, menos 170 óbitos do que os 511 que tinham sido anunciados sexta-feira.

O número de novos casos de contágio também baixou de 20.252 para 19.875. Há precisamente uma semana, o relatório das autoridades de saúde britânicas reportava 26.860 novos contágios e 462 óbitos, de acordo com o site da "Sky News".

Os dados sugerem uma diminuição do número de novos contágios, o que indicia que as medidas de confinamento estão a produzir efeito.

O País de Gales anunciou que vai inaugurar o seu primeiro centro de testes para toda a população com sintomas, seguindo o exemplo da experiência piloto que está a decorrer em Liverpool.

Semana com menos mortos e mais internamentos

Os dados do relatório das autoridades de saúde indicam que na última semana se registou uma quebra de 0,6% no registo de óbitos e um aumento de 6,1% no número de pacientes hospitalizados, o que corresponde a 691 novos internamentos.

Foram feitos mais 13.723 testes, um aumento de 0,6% relativamente à semana anterior, e o número de positivos está em quebra quando se comparam as últimas duas semanas.