Covid-19. Portugal atinge novo máximo de internados em cuidados intensivos

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 6.472, para um total de 255.970. O boletim divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde eleva para 3.824 o total de óbitos registados em território nacional devido à pandemia, tendo-se registado mais 62 mortes nas últimas 24 horas.

De acordo com o relatório diário da evolução epidemiológica, Portugal voltou a bater o recorde de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI). São agora 485 internados nestas unidades, mais quatro do que os registados ontem. Já o número total de internamentos sobe para os 3.025, menos 54 pessoas do que sexta-feira.

Portugal regista atualmente 82.767 casos ativos de covid-19, mais 31 do que os registados na véspera. Contabilizam-se 169.379 casos recuperados, mais 6.379 nas últimas 24 horas. Estão agora em vigilância 80.521 pessoas.

A maioria dos novos casos confirmados e também dos óbitos registou-se na região Norte, que contabilizou mais 4.070 casos positivos e 24 mortes. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a segunda no ranking da mortalidade por covid, tendo registado 1.534 novos casos e 23 óbitos.