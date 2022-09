Covid-19 na Europa. Otimismo prudente em países que confinaram e viram os casos diminuir

Um pouco por toda a Europa, os hospitais continuam sob forte pressão provocada pela pandemia de covid-19. Porém, nalguns países, apertadas medidas de confinamento contribuíram para o desacelerar do número de contágios — uma ténue luz ao fundo do túnel, fortalecida pelas notícias de várias vacinas em adiantado estado de produção. Ao mesmo tempo, outros países parecem imunes ao forte embate da segunda vaga do novo coronavírus, colhendo os frutos semeados pela responsabilidade pessoal dos seus cidadãos.

Tornou-se esta semana o primeiro país europeu a registar mais de dois milhões de infeções, menos de um mês após ultrapassar a fasquia de um milhão de casos. Mas o pior parece já ter passado, ainda que o ministro da Saúde, Olivier Véran, não abdique da prudência: “Há sinais de uma melhoria, mas ainda não vencemos o vírus.” França vive um segundo confinamento total (com exceções), de 30 de outubro até 1 de dezembro.