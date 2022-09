A primeira vaga da covid-19 atingiu Itália em força. A segunda está a fazer o mesmo

Itália volta a ser o país europeu mais atingido pela segunda vaga da covid-19, com um registo de óbitos como tinha acontecido em fevereiro e março, quando a Europa e o mundo ocidental perceberam o caos que a covid-19 estava a provocar nos hospitais da Lombardia.

Nas últimas 24 horas registaram-se 692 óbitos. Há 34.767 novos casos de contágio. Por outro lado houve um crescimento mais moderado no número de pacientes que necessitam de cuidados intensivos, tendo-se registado um aumento de dez pessoas nas últimas 24 horas

Neste momento há 3.758 doentes em cuidados intensivos em todo o território italiano. Os internamentos são mais de 34 mil.

Lombardia vive novo pesadelo

A nível regional, tal como aconteceu na primeira vaga, a Lombardia volta a registar o maior aumento, com 8.853 casos nas últimas 24 horas, cerca de 400 a menos do que na sexta-feira. Em segundo lugar surge o Veneto (+3.567), tal como tinha acontecido na primeira vaga. A diferença é que nesta segunda vaga o contágio está a atingir em força o Sul do país, com 3.553 novos contágios na Campânia em 24 horas.

Há 753.925 pessoas em isolamento domiciliar, 14.454 a mais que na sexta-feira.