Hospitais privados do Norte já receberam 53 doentes com covid-19

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte transferiu até agora 53 doentes com covid-19 e 98 doentes com outras patologias das unidades de saúde públicas para hospitais privados. No total, a ARS/Norte estabeleceu 13 contratos com o sector privado e com as misericórdias e, segundo o "Público", está prevista a transferência de até 100 pessoas que testaram positivo à covid-19 e precisam de internamento e de 103 com outras doenças.

Segundo a ARS da região Norte, "este número poderá ser alargado em caso de necessidade". Além destes contratos, foram assinados na semana passada vários acordos que "irão permitir contratar mais de 80 mil consultas e 13 mil cirurgias, entre ambulatório e convencionais".

Depois de a ministra da Saúde, Marta Temido, ter referido que só os hospitais privados do Norte tinham feito acordos para receber doentes do sector público, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo adiantou ao "Público" que está em negociações com os grupos Luz Saúde e CUF para contratação de camas de enfermaria e de cuidados intensivos para doentes com covid-19. Já o hospital do SAMS estabeleceu um acordo para receber doentes sem covid-19, tendo já recebido seis doentes transferidos de hospitais públicos.