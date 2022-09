Covid. Marcelo fala ao país e admite Natal e presidenciais em estado de emergência

Na comunicação ao país sobre a renovação do estado de emergência, o Presidente da República admite que nesta fase as "medidas levam mais tempo a fazer efeito" para conter a pandemia" e prevê que o Natal e até as eleições presidenciais podem ser passados em estado de exceção. "É provável que nova subida de casos, uma terceira vaga possa ocorrer entre janeiro e fevereiro".

Embora diga que "importa conter em dezembro o processo pandémico", Marcelo Rebelo de Sousa assume que poderá fazer renovações do estado de emergência que podem afetar as Festas. "Não hesitarei um segundo", disse.



O Presidente sublinhou a "brutal pressão sobre o SNS", alertou para os efeitos também nos doentes não covid, e apelou aos "partidos e parceiros" para continuarem a fazer a "convergência possivel", deixando a responsabilização para mais tarde: "Não faltarão eleições para isso". As primeiras são já em janeiro.