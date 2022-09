Covid-19. OMS desaconselha Remdesivir mas em Portugal nada muda

O Remdesivir, medicamento antiviral com a designação comercial Veklury, vai continuar a ser usado em Portugal para o tratamento de doentes com covid-19, apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) emitidas esta sexta-feira.

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, garante que o país está atento às orientações da organização internacional, mas segue as diretrizes da Agência Europeia do Medicamento. E essas são exatamente as mesmas.

Um grupo de peritos da OMS tomou por base uma revisão de estudos, a envolver sete mil doentes para dizer que o medicamento não apresenta provas de influência na sobrevivência ou no tempo de ventilação e recuperação dos pacientes internados com covid-19.

A Gilead, fabricante do Remdesivir, contesta a substância da recomendação e lembra outros estudos, que “validam os benefícios clínicos de Veklury, incluindo a recuperação significativamente mais rápida, que pode libertar recursos hospitalares limitados”.

“Tratam-se de dados disponibilizados num estudo da OMS, que não foi divulgado, mas que parece que não foi terminado”, comenta o secretário de Estado Adjunto e da Saúde. “O que posso dizer é que, a nível europeu, está a ser feita essa avaliação pela Agência Europeia de Medicamentos [EMA], não tendo havido nenhuma atualização das orientações.” A Direção-Geral da Saúde portuguesa tem “em conta” o que diz a OMS, mas segue “as orientações” da EMA, lembrou o responsável.

Em Portugal, o medicamento está a ser usado há vários meses nos hospitais e assim continuará, com a reserva de mais 100 mil frascos do medicamento, que deverão chegar até março de 2021. No total, o investimento é de cerca de 35 milhões de euros, uma vez que cada frasco custa 345 euros.