Covid-19. Portugal com 79 mortos, 5.891 novos casos (o pico desta semana) e 4.257 recuperados em 24 horas

O boletim desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 79 óbitos (menos dois do que na terça-feira) e 5.891 novos casos de covid-19 em Portugal — o número mais alto de novos infetados em 24 horas desta semana e que representa um aumento de 2,6% face ao total da véspera.

Além disso, há 4.257 recuperados a registar, menos do que na terça-feira, muito menos do que na segunda-feira. Assim sendo, subtraindo os curados aos novos casos e aos óbitos, Portugal volta a ver crescer os casos ativos: são mais 1.555, num total que é agora de 78.641.

Num dia em que se regista a primeira quebra da semana em vítimas mortais (foram 79), há duas mortes na casa nos 40 anos. Os restantes estão entre os 60-69 anos (seis óbitos), na faixa etária dos 70 (nove óbitos) e com mais de 80 anos (62 óbitos).

Além dessa, a outra grande preocupação da pandemia em Portugal continuam a ser os hospitais, que veem o número de internados atingir um novo máximo: 3.051.

O crescimento deve-se a 23 novos doentes internados em enfermaria e a um paciente a mais nos cuidados intensivos (há agora 432 nesta condição).

Pior dia de sempre no Centro, casos em Lisboa dobram face a terça-feira, Madeira com menor número de casos em mês e meio

O Norte continua a ser o território que concentra mais novos casos a nível nacional: 3.191, ou seja, 54,2% do total nacional. Há 42 dias que esta é a região com mais casos — a última vez em que isso não sucedeu foi a 7 de outubro (no caso foi Lisboa e Vale do Tejo que registou mais novos infetados).

Há, porém, outros dados a relevar desta análise por regiões, começando pela segunda mais afetada, Lisboa e Vale do Tejo: o número de casos dobra face à véspera, de 812 para 1.637 (27,8% do total nacional) esta quarta-feira. No entanto, é um valor próximo da média dos últimos sete dias (1617,4).

O Centro regista o pior dia de sempre da pandemia: 791 casos (13,4% do total nacional). Por outro lado, a Madeira iguala o melhor registo do último mês e meio (45 dias): apenas um caso, tal como a 4 de outubro.

O Alentejo tem mais 133 infeções pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, o Algarve 119 e os Açores mais 19 casos.