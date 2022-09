Covid-19. Número de mortes em todo o mundo num só dia atinge novo máximo

Segundo dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins, nos EUA, o número de mortes num só dia em todo o mundo atingiu um novo máximo.

Foram registados, na terça-feira (dia a que se reportam os últimos dados), 11.099 óbitos, o maior número diário de mortes registado desde o início da pandemia.

Os anteriores valores máximos tinham sido registados a 4 de novembro (11 mil óbitos) e, antes disso, a 14 de agosto (10.132 óbitos).

No total, morreram 1.345.851 pessoas por covid-19 em todo o mundo. Os países com mais mortes são os EUA (249.935), o Brasil (166.699) e a Índia, com 130.993 óbitos registados até ao momento.

Os dados relativos a terça-feira dão conta também de 609.487 novos casos de infeção. No total, foram registados, até ao momento, mais de 56 mil casos de infeção pelo vírus da covid-19 em todo o mundo.

Para tentar conter os casos de infeção, vários países voltaram a decretar o confinamento e a adotar medidas mais restritivas.