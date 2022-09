Covid-19. França regista 427 mortos devido ao vírus

França registou 427 mortes nas últimas 24 horas devido à covid-19, elevando assim o número total de mortos no país para 46.698 pessoas desde o início da pandemia, segundo as autoridades francesas.

Quanto às hospitalizações, há 32.811 pessoas internadas em França devido ao vírus e 4.759 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos, havendo uma ligeira diminuição destes dois indicadores face à véspera.

O número de novos casos positivos de covid-19 em França desde terça-feira é de 28.383, havendo assim 2.065.138 casos confirmados desde o início da pandemia.

O confinamento em França deve continuar para além do dia 1 de dezembro com novas regras, segundo o porta-voz do Governo, Gabriel Attal, anunciou esta quarta-feira após o Conselho de Ministros. "Ainda estamos longe do desconfinamento", indicou o porta-voz.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.