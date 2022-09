Covid-19. “É assim que a covid-19 está a matar toda a gente” na Rússia: cadáveres empilhados e enfermarias cheias de morte

O cenário parece de guerra mas retrata aquilo que se passa num hospital russo, localizado em Ulyanovsk, numa das margens do Rio Volga. Um corpo inanimado, aparentemente abandonado ao esquecimento, está pousado na maca de uma enfermaria onde a alguns metros doentes com covid-19 vão lutando pelas suas vidas.

As morgues estão sobrelotadas e uma mulher já idosa trava uma batalha para manter a respiração ofegante, como mostra uma filmagem, colocando à vista aquilo que parece ser um filme de terror. “É assim que as noites parecem: horríveis”, enquadra uma voz masculina num vídeo amador que fez chegar à CNN. As imagens foram captadas por um elemento pertencente à “Doctors Alliance”, um sindicato de médicos russos ligados à oposição à narrativa oficial do Kremlin.

“Mais dois na nossa enfermaria”, diz, enquanto aponta para um dos cadáveres. “É assim que a covid-19 está a matar toda a gente”, denuncia.

Outras imagens mostram morgues a rebentar pelas costuras com corpos nus empilhados por toda a parte. Estes vídeos colocam em evidência, segundo a oposição, que a real dimensão da situação epidemiológica na Rússia pode ser bem maior e bem mais negra do que aquilo que mostram os números.

Até esta segunda-feira, as autoridades daquele país tinham reportado mais de 33 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, mas os críticos alegam que as fatalidades estão muito acima das reveladas.

“Acho que o número real [de óbitos] ronda as 130 mil pessoas”, defende Alexey Raksha, um antigo funcionário do governo.

Raksha usou dados locais para calcular que entre 160 mil a 180 mil pessoas morreram entre abril e setembro, das quais 80% terão sido vítimas da covid-19.

O que leva então a tal discrepância entre números? “Apenas são contabilizados como óbitos provocados pela covid-19 quando os pacientes testaram positivo para o novo coronavírus antes de morrer”, frisa Alexey Raksha, que trabalhava para a Rosstat, agência russa de estatística da qual se demitiu em julho, quando revelou publicamente a forma como eram contadas as vítimas da pandemia na Rússia.

Tanto o Ministério da Saúde russo como a Rosstat recusaram comentar o tema quando confrontados pela CNN.