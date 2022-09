O Governo mandou ficar em casa no fim de semana. O que é que os números dizem? Dizem que em abril houve mais gente em casa no sábado

Foi no domingo que os portugueses mais ficaram em casa. De acordo com um estudo da consultora PSE, este domingo 64,6% das pessoas não foram à rua, um valor 16 pontos percentuais superior comparativamente ao domingo passado (48,6%), em que não havia recolher imposto.

“Pelas 13h deste domingo já 77% da população estava no seu lar. Este valor foi crescendo ao longo do dia e pelas 14h já 81% dos portugueses estavam confinados”, pode ler-se no comunicado divulgado pela PSE. Às 23h, a percentagem de pessoas em casa fixava-se nos 92%.

No sábado, o confinamento foi inferior. Embora mais de metade da população não tenha saído de casa (55%), boa parte regressou a casa nas duas primeiras horas após a hora fixada pelo Governo para recolher - às 15h, 83% dos portugueses já não estavam a circular na rua.

“Note-se que os 55% de confinamento neste sábado estão ainda longe dos 70% registados nos sábados de abril”, refere a consultora. “A compreensão por parte dos portugueses da obrigatoriedade de recolhimento às 13h foi evidente ao verificarmos que entre as 12h e as 14h 22% dos portugueses apressaram-se a recolher a casa no sábado. O mesmo aconteceu no domingo, mas para só 15%, até porque o nível de confinamento já era superior ao de sábado pela mesma altura.”

Também o Índice de Mobilidade medido pela PSE mostra que mobilidade este sábado foi quase metade (54%) daquela que é considerada “normal em pré-pandemia”. Mas a mobilidade no sábado anterior (7 novembro) era de 81% face à “normalidade”. Ou seja, estas medidas de confinamento após as 13h causaram uma redução de apenas 33% face ao último sábado, sem medidas de confinamento. Importa recordar que a mobilidade não teve restrições durante a manhã de sábado nem em todo o território. Claro que no fim de semana passado, de 7 e 8 novembro, já existia um processo, por parte da população, de fazer de forma própria e espontânea algum recolhimento, como a PSE referenciou anteriormente.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, ao longo do fim de semana a PSP e a GNR fizeram 14 detenções e passaram 221 autos de contraordenação por incumprimento das regras em vigor no estado de emergência. Foram ainda encerrados 51 estabelecimentos e suspensa a atividade de outros sete pelo incumprimento das regras de funcionamento (nomeadamente ao nível do horário de funcionamento ou das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico).