Covid-19 no 🌏: EUA passam os 11 milhões de casos, Venezuela oficializa compra de vacina russa

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.319.561 pessoas no mundo desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro, segundo o levantamento da agência de notícias AFP junto de fontes oficiais até às 11:00 desta segunda-feira.

Estados Unidos da América

Os Estados Unidos chegaram este domingo aos mais de 11 milh√Ķes de casos de covid-19 e 246.108 mortos, indicou uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Nas √ļltimas 24 horas, foram mais 140.455 infe√ß√Ķes com o novo coronav√≠rus SARS-CoV-2 para um total de 11.025.046 casos, de acordo com os n√ļmeros contabilizados pela institui√ß√£o at√© √†s 20:00 de domingo (01:00 desta segunda-feira em Lisboa).

O balan√ßo provis√≥rio de √≥bitos, 246.108, superou j√° as previs√Ķes iniciais da Casa Branca, que avan√ßou um n√ļmero total entre as 100 mil e as 240 mil mortes devidas √† covid-19. O Instituto de Avalia√ß√Ķes e M√©tricas de Sa√ļde da Universidade de Washington estimou que at√© o final do ano os Estados Unidos v√£o registar 320 mil mortos e 440 mil a 1 de mar√ßo.

Alemanha

As autoridades de sa√ļde alem√£s registaram 10.824 novas infe√ß√Ķes pela covid-19 nas √ļltimas 24 horas, cerca de 6.100 a menos do que no domingo e longe do m√°ximo de 23.542 atingido na sexta-feira. Aos domingos e segundas-feiras h√° geralmente um desfasamento no n√ļmero de novos casos, pois nos finais de semana nem todos os estados federais comunicam os seus dados e os laborat√≥rios realizam menos exames.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na √ļltima meia-noite, os positivos registados chegaram a 801.327, com 12.547 mortes, mais 62 em 24 horas. O instituto estima que cerca de 515.200 pessoas recuperaram da doen√ßa provocada pelo novo coronav√≠rus (covid-19) e que existem atualmente cerca de 273.600 casos ativos. A incid√™ncia cumulativa no pa√≠s dos √ļltimos sete dias √© de 143,3 casos por 100.000 habitantes.

Al√©m disso, desde o in√≠cio de setembro as infe√ß√Ķes entre a popula√ß√£o idosa voltaram a aumentar, alerta o RKI no seu relat√≥rio di√°rio divulgado no domingo. Assim, a incid√™ncia na popula√ß√£o acima de 60 anos √© de 101 casos por 100.000 habitantes por semana.

O n√ļmero de pacientes com covid-19 em unidades de terapia intensiva no domingo era de 3.385, dos quais 1.923 recebem ventila√ß√£o assistida, segundo dados da Associa√ß√£o Interdisciplinar Alem√£ de Terapia Intensiva e Medicina de Emerg√™ncia (DIVI). Atualmente, 21.229 camas de cuidados intensivos est√£o ocupados e 6.899 est√£o livres. O presidente da RKI, Lothar Wieler, alertou na √ļltima quinta-feira que metade dos hospitais alem√£es j√° relatou "indisponibilidade ou disponibilidade limitada" para receber doentes em estado cr√≠tico, principalmente devido √† falta de espa√ßo e, sobretudo, de pessoal especializado. Em m√©dia, cada pessoa infetada contamina outra pessoa, dado que o RT (fator de cont√°gio) est√° nos 1.03

A chanceler Angela Merkel re√ļne-se esta segunda-feira com os chefes de governo dos estados federados para fazer uma primeira an√°lise da efic√°cia da nova paralisa√ß√£o da vida p√ļblica em vigor desde o passado dia 02 e que se prolonga todo o m√™s de novembro. Segundo os media, o Governo e os estados federais admitem novas medidas com o objetivo de minimizar ainda mais os contactos.

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou esta segunda-feira ter identificado oito casos novos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas. Todos estes casos s√£o oriundos do exterior. Desde quinta-feira passada que as autoridades n√£o registam infe√ß√Ķes locais nas atualiza√ß√Ķes di√°rias.

As autoridades chinesas disseram que, nas √ļltimas 24 horas, 19 pacientes receberam alta, pelo que o n√ļmero de pessoas infetadas ativas no pa√≠s se fixou em 374, incluindo quatro doentes em estado grave.

A Comiss√£o de Sa√ļde da China n√£o anunciou novas mortes devido √† covid-19, pelo que o n√ļmero permaneceu em 4.634. O pa√≠s somou, no total, 86.346 infetados desde o in√≠cio da pandemia, dos quais 81.338 recuperaram da doen√ßa.

R√ļssia

A R√ļssia atingiu hoje um novo recorde di√°rio de infe√ß√Ķes pelo SARS-CoV-2, com 22.778 casos, informou o centro de luta contra o covid-19 do pa√≠s. Destes casos, 24,8% s√£o assintom√°ticos. Assim, pelo terceiro dia consecutivo, o n√ļmero de novos casos di√°rios de covid-19 permanece acima de 22.000 no pa√≠s

Al√©m disso, foram registadas 303 mortes no √ļltimo dia no pa√≠s, o que eleva o total de mortes pela covid-19 para 33.489. As taxas mais altas ainda s√£o observadas em Moscovo, epicentro da epidemia no pa√≠s e que pelo quarto dia consecutivo registou recordes de novos casos do SARS-CoV-2, com 6.360 novas infe√ß√Ķes e 72 mortes em 24 horas.

Embora as autoridades russas tenham tentado evitar a aplica√ß√£o de novas restri√ß√Ķes, a partir de hoje Moscovo encerrar√° os museus por dois meses e restringir√° o acesso a cinemas e teatros para 25% da capacidade. No total, desde o in√≠cio da pandemia, a R√ļssia identificou 1.948.603 pessoas com o novo coronav√≠rus.

√ćndia

A √ćndia registou hoje 30.548 novos casos de SARS-CoV-2, o menor n√ļmero em quatro meses e longe dos recordes de quase 100.000 alcan√ßados em setembro, enquanto o n√ļmero total de mortes passou a barreira dos 130.000. Segundo dados do Minist√©rio da Sa√ļde da √ćndia, o n√ļmero total de infe√ß√Ķes pelo novo coronavirus registadas subiu para 8,8 milh√Ķes desde o in√≠cio da pandemia, o que mant√©m o pa√≠s como o segundo mais afetado do mundo, atr√°s apenas dos Estados Unidos.

No entanto, os n√ļmeros do pa√≠s asi√°tico permaneceram em queda constante nas √ļltimas semanas. Do total de 130.070 √≥bitos, 435 foram registados nas √ļltimas 24 horas, com a taxa de mortalidade relativamente, baixa de 1,5%. A √ļltima vez que este pa√≠s com cerca de 1,3 mil milh√Ķes de habitantes registou um n√ļmero inferior a 30.000 infe√ß√Ķes em 24 horas foi em 15 de julho, quando foram confirmadas 29.429 novos casos do v√≠rus. A √ćndia tamb√©m tem a maior taxa de recupera√ß√£o do mundo, com uma m√©dia de 48.000 recupera√ß√Ķes por dia, de acordo com as autoridades indianas.

Nova Delhi, no entanto, est√° a passar por uma onda de infe√ß√Ķes e tornou-se o Estado com mais casos em toda a √ćndia. Embora hoje tenha informado 3.235 novos casos, a capital registou mais de 7.000 infe√ß√Ķes di√°rias nos √ļltimos dias. As autoridades regionais atribuem esses dados em parte aos n√≠veis crescentes de polui√ß√£o, numa das cidades com a pior qualidade do ar do mundo, e √† chegada do inverno.

V√°rios estudos relacionaram a polui√ß√£o do ar a um maior n√ļmero de casos covid-19. Entre eles, um da Universidade de Harvard relaciona a exposi√ß√£o de longo prazo a part√≠culas finas (PM 2,5) e a mortalidade pelo v√≠rus.

México

O M√©xico registou este domingo 283 mortes causadas pela covid-19 e 3.269 casos da doen√ßa, indicou o Minist√©rio da Sa√ļde do pa√≠s. Desde o in√≠cio da pandemia, est√£o contabilizados contabilizou 98.542 mortos e 1.006.522 cont√°gios.

Em confer√™ncia de imprensa, o subsecret√°rio de Preven√ß√£o e Promo√ß√£o da Sa√ļde mexicano, Hugo L√≥pez-Gatell, estimou que apenas 4% dos infetados estejam atualmente doentes: 47.099 pessoas em mais de um milh√£o de casos positivos √† covid-19. Al√©m disso, 20 dos 32 estados est√£o numa fase de "descida do n√ļmero di√°rio de casos de covid-19".

O M√©xico √© o 11.¬ļ pa√≠s com mais infe√ß√Ķes e o quarto com o maior n√ļmero de mortos, s√≥ ultrapassado pelos Estados Unidos, Brasil e √ćndia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Nos oito meses de pandemia, a covid-19 tornou-se na quarta causa de morte no pa√≠s, atr√°s de doen√ßas card√≠acas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estat√≠stica e Geografia (Inegi).

Venezuela

A Venezuela chegou a acordo com a R√ļssia para comprar 10 milh√Ķes de doses de vacinas Sputnik-V, contra a covid-19, anunciou no domingo o Presidente venezuelano, Nicol√°s Maduro. "Garantimos mais de 10 milh√Ķes de vacinas para o primeiro trimestre do pr√≥ximo ano (...) e tamb√©m [garantimos] que a Venezuela fabricar√° a vacina russa nos seus laborat√≥rios", real√ßou Nicol√°s Maduro, durante um evento oficial em Caracas, transmitido pelo canal de televis√£o governamental. "Vamos garantir a produ√ß√£o da vacina e garantir o abastecimento a partir de janeiro", sublinhou Delcy Rodriguez, vice-presidente venezuelano e tamb√©m presente no evento.

O fundo soberano da R√ļssia (RDIF) e o instituto de investiga√ß√£o da Gamaleia elogiaram a efic√°cia da vacina russa Sputnik-V, que est√° atualmente na terceira fase de ensaios cl√≠nicos, em que participam 40 mil volunt√°rios. E refor√ßaram a sua efic√°cia de 92%.

No in√≠cio de outubro, o pa√≠s recebeu uma remessa da vacina russa para ensaios cl√≠nicos em dois mil volunt√°rios, onde se incluiu o filho do Presidente, Nicolas Maduro Guerra. Nesse mesmo m√™s, Nicolas Maduro anunciou que a vacina√ß√£o come√ßaria entre dezembro e janeiro, numa altura em que o pa√≠s aguarda a chegada das vacinas da China e da R√ļssia, dois dos seus principais aliados.

O Governo da Venezuela disse ter contido o aumento de infe√ß√Ķes naquele pa√≠s, que tem 30 milh√Ķes de habitantes, e que oficialmente regista 96.933 casos confirmados de covid-19 e 848 mortos, desde mar√ßo. No entanto, estes n√ļmeros s√£o questionados pela oposi√ß√£o e por organiza√ß√Ķes n√£o-governamentais, que consideram a situa√ß√£o muito mais grave.

√Āfrica

O continente africano registou nas √ļltimas 24 horas mais 271 mortos devido √† covid-19, tendo um total de 47.375 √≥bitos, e contabiliza agora 1.977.165 de pessoas infetadas com o coronav√≠rus SARS-Cov-2, segundo dados oficiais.

Segundo o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), nas √ļltimas 24 horas mais 13.463 pessoas nos 55 Estados-membros da organiza√ß√£o foram infetadas, e o n√ļmero de recuperados passou em igual per√≠odo para 1.664.801, mais 7.659.

A √Āfrica do Sul √© o pa√≠s mais afetado do continente, contabiliza um total de 751.024 casos de infe√ß√£o e 20.241 mortes. O Egito, que √© o segundo pa√≠s africano com mais v√≠timas mortais, a seguir √† √Āfrica do Sul, regista 6.453 mortos e 110.767 infetados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 4.779 v√≠timas mortais e 293.177 casos de infe√ß√£o. Entre os seis pa√≠ses mais afetados est√£o tamb√©m a Arg√©lia, com 69.383 infe√ß√Ķes e 2.168 mortos, a Eti√≥pia, que regista 102.720 casos de infe√ß√£o e 1.569 v√≠timas mortais, e a Nig√©ria, com 65.148 infetados e 1.163 mortos.

Em rela√ß√£o aos pa√≠ses africanos que t√™m o portugu√™s como l√≠ngua oficial, Angola regista o maior n√ļmero de mortos e Mo√ßambique o maior n√ļmero de casos. Angola regista 322 √≥bitos e 13.451 casos, seguindo-se Mo√ßambique (113 mortos e 14.448 casos), Cabo Verde (103 mortos e 9.822 casos), Guin√© Equatorial (85 mortos e 5.104 casos), Guin√©-Bissau (43 mortos e 2.419 casos) e S√£o Tom√© e Pr√≠ncipe (16 mortos e 963 casos).

