Covid-19 em Portugal. Novo máximo no número de mortos (91) e 3996 infetados em 24 horas

O boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 91 óbitos e 3996 novos casos de covid-19 em Portugal. Para além disso, há 3560 recuperados, bem como mais 111 internados (já são, neste momento, 3040).

Os valores desta segunda-feira resultam de uma mudança no sistema de análise de dados da DGS*. Assim, a diferença diária é calculada em relação aos dados do dia anterior, mas o valores globais aumentam mais, fruto de incorporação de casos que parecem não ter sido registados até aqui. Assim, cumulativamente, registam-se mais 4375 casos (8371 face ao relatório anterior), 13.529 casos recuperados (17089 face ao relatório anterior) e menos 9154 casos ativos.

Ao longo de toda a pandemia, há agora a registar 3472 óbitos, 225.672 casos confirmados e 142.155 recuperados.

Os 91 óbitos, a pior marca desde o início da pandemia, em março, aconteceram no Norte (44), Lisboa e Vale do Tejo (33), Centro (11) e Alentejo (3).

Apesar de um recuo face à véspera, volta a registar-se um número importante no balanço das hospitalizações (+111), sendo o total agora 3040. Portugal ainda não tinha ultrapassado a barreira dos 3000 internamentos. Nas Unidades de Cuidados Intensivos estão mais 11 camas ocupadas, sendo agora 426 no total, o que configura também um novo máximo desta pandemia no nosso país. No pico dos números da primeira vaga, no início de abril, o número máximo de doentes nas UCI foi 271.

Quanto a casos confirmados por região, o mais recente boletim da DGS revela o seguinte: 2063 no Norte, 1350 em Lisboa e Vale do Tejo, 462 no Centro, 56 no Algarve, 39 no Alentejo, 16 na Madeira e 10 nos Açores. Em termos absolutos, os casos e óbitos confirmados por região desde o início da pandemia distribuem-se assim:

Norte: 114025 casos, 1067 mortes

LVT: 80809 casos, 1302 mortes

Centro: 21053 casos, 433 mortes

Alentejo: 4304 casos, 79 mortes

Algarve: 4173 casos, 34 mortes

Açores: 614 casos, 15 mortes

Madeira: 694 casos, 2 mortes

*Nota da DGS:

Os valores de hoje [segunda-feira] resultam de uma mudança no sistema de análise de dados. A diferença diária nestes campos é calculada em relação aos dados do dia anterior. No entanto, os dados cumulativos foram atualizados historicamente, resultando em +4375 casos confirmados, +13529 casos recuperados e -9154 casos ativos. Esta atualização do número acumulado de casos confirmados traduz-se em +2101 casos na região do Norte, +1745 casos na região de LVT, +286 casos na região do Alentejo, +163 casos na região do Algarve, +52 casos na região da Madeira, + 29 casos na região do Centro e -1 caso na região dos Açores.