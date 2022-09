Semana passada foi a pior da pandemia em número de casos e de mortos em Portugal

Esta semana foram reportados 37977 novos casos de covid-19 em Portugal e registaram-se 485 mortes (entre 9 e 15 de novembro). Os valores são superiores aos da semana anterior (entre 2 e 8 de novembro), os mais altos até agora desde o início da pandemia — 34983 novos casos e 352 mortes. Em nenhum momento da primeira vaga se registaram números semelhantes.

Neste domingo, o total de novos casos voltou a ultrapassar a fasquia dos 6.000, com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) a registar mais 6.035 novos infetados nas últimas 24 horas — ainda assim menos 567 em relação a sábado. Em sentido contrário, lamentam-se este domingo mais mortes. São 76 óbitos (mais 21 do que no boletim anterior). O país tem agora 88.854 casos ativos, depois de somados os novos 3.410, assinalando a DGS mais 2.549 pessoas recuperadas.

No que toca a internamentos, uma das grandes preocupações no momento, os totais revelam a existência de 2.929 doentes em camas hospitalares (mais 131 no último dia) e 415 em unidades de cuidados intensivos (mais 2).

Em relação à distribuição geográfica dos casos, o Norte volta a surgir no topo da lista, com quase 70% dos novos casos. Foram registados mais 4.022 e 44 mortes; seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.137 novos doentes e 19 óbitos; o Centro, mais 713 casos e 11 mortes; Alentejo, com 72 novos registos, mas sem qualquer morte nas últimas 24 horas; e o Algarve, que assinala mais 58 infetados e mais 2 mortes. Nos Açores e Madeira não se registaram mortes, mas acrescentaram-se, respetivamente, mais 26 e mais 7 doentes.