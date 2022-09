Covid em Portugal: 76 mortes e 6035 novos infetados

O total de novos casos volta a ultrapassar a fasquia dos 6.000 este domingo, com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) a registar exatamente mais 6.035 novos infetados nas últimas 24 horas - ainda assim menos 567 em relação a sábado. Em sentido contrário, lamentam-se este domingo mais mortes. São 76 óbitos (mais 21 do que no boletim anterior),

O país tem agora 88.854 casos ativos, depois de somados os novos 3.410, assinalando a DGS mais 2.549 pessoas recuperadas.

No que toca a internamentos, uma das grandes preocupações no momento, os totais revelam a existência de 2.929 doentes em camas hospitalares (mais 131 no último dia) e 415 em unidades de cuidados intensivos (mais 2).

No que toca à distribuição geográfica dos casos, o Norte volta a surgir, sem surpresa, no topo da lista, com quase 70% dos novos casos. Foram registados mais 4.022 e 44 mortes; seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.137 novos doentes e 19 óbitos; o Centro, mais 713 casos e 11 mortes; Alentejo, com 72 novos registos, mas sem qualquer morte nas últimas 24 horas; e o Algarve, que assinala mais 58 infetados e mais 2 mortes. Nos Açores e Madeira não se registaram mortes, mas acrescentaram-se, respetivamente, mais 26 e mais 7 doentes.

Os casos confirmados, por faixa etária, somam agora:

0-9 anos: 9996 casos confirmados (+ 324 nas últimas 24h)

10-19 anos: 18046 (+589)

20-29 anos: 35786 (+833)

30-39 anos: 34023 (+835)

40-49 anos: 36407 (+1013)

50- 59 anos: 31850 (+909)

60-69 anos: 20582 (+585)

70-79 anos: 13362 (+370)

+80 anos: 17000 (+577)

Desconhecido: 249

Nas últimas 24 horas, a distribuição do total de óbitos em relação à faixa etária ficou assim ordenada:

0-9 anos: 1 morte

10-19 anos: 0

20-29 anos: 3

30-39 anos: 6

40-49 anos:31 (+1)

50-59 anos: 100 (+1)

60-69 anos: 288 (+7)

70-79 anos: 670 (+18)

+80 anos: 2282 (+49)