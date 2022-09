Covid-19 nas ilhas: cinco novos casos na Madeira e 20 nos Açores

Conheça aqui a situação epidemiológica nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores neste domingo:

MADEIRA

A Madeira registou hoje cinco novos casos positivos de covid-19, somando 169 doentes ativos e um total de 600 situações confirmadas na região, anunciou a autoridade regional de saúde.

"Hoje há cinco novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 600 casos confirmados de covid-19 no território regional", pode ler-se no boletim epidemiológico divulgado pelo Instituto da Administração de Saúde (IASaúde).

A autoridade regional adianta que destes novos casos, um é importado da Venezuela e os restantes quatro são "transmissão local, associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados".

Além destes casos confirmados, estão a ser avaliadas outras 40 novas situações pelas autoridades de saúde, das quais "10 são provenientes da operação de rastreio implementada no aeroporto da Madeira e 30 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24".

Assim, o instituto refere que na Madeira hoje se registam "169 casos ativos, dos quais 94 são importados", identificados na operação de despiste no Aeroporto do Madeira e 75 são de transmissão local.

"Relativamente à residência dos casos ativos, 79 são não-residentes e 90 são residentes na Região Autónoma da Madeira", indica ainda a autoridade regional.

Também assegura que os casos ativos estão a cumprir quarentena, estando 38 pessoas em isolamento numa unidade hoteleira, 127 em alojamento próprio e "quatro doentes encontram-se internados" no Hospital do Funchal.

O IASaúde menciona ainda que 614 contactos de casos ativos estão em vigilância ativa pelas autoridades em diversos concelhos do arquipélago, acrescentando que 10.082 viajantes que chegaram à região estão também a ser acompanhadas com recurso à aplicação no telemóvel MadeiraSafe.

O boletim destaca igualmente que "há mais oito casos recuperados a reportar" neste arquipélago, somando 492 os doentes curados.

A Madeira mantém o registo de dois óbitos associados à covid-19.

"Até hoje foram contabilizadas na região 2.060 notificações de casos suspeitos, dos quais 1.460 não se confirmaram", enfatiza.

Sobre a realização dos testes de despiste, indica que, na operação montada nos portos e aeroportos, "há a reportar um total cumulativo de 106.328 colheitas", enquanto o laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou 165.278 amostras.

AÇORES

A Autoridade de Saúde dos Açores informou hoje que, nas últimas 24 horas, foram detetados 20 novos casos de covid-19 na região, 19 na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

Em comunicado, a entidade sublinha ainda que, no mesmo período, foram registadas oito recuperações: sete na ilha de São Miguel e uma na ilha Terceira.

Foram realizadas 1.305 análises à doença nas últimas 24 horas nos dois laborátorios da região, é também referido na nota enviada à imprensa.

Os Açores têm atualmente oito cadeias de transmissão ativas: três na ilha de São Miguel, duas na ilha Terceira, duas partilhadas entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge e uma na ilha de São Jorge.

Até ao momento, foram detetados na região 605 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 327 casos recuperados e 185 casos positivos ativos, dos quais 152 na ilha de São Miguel, 19 na ilha Terceira, oito na ilha de São Jorge, três na ilha do Pico, dois na ilha do Faial e um na ilha de Santa Maria.