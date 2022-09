App de rastreio pede a Boris Johnson que entre em isolamento após contacto com caso positivo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi informado, através de uma aplicação de rastreio de contactos controlada pelo serviço nacional de saúde britânico, que teve contacto com um caso positivo. O NHS aconselhou o chefe do executivo a entrar em isolamento, confirma o número 10 de Downing Street.

"O número 10 confirma que o PM se reuniu com um pequeno grupo de MPs em Downing Street na manhã de quinta-feira, incluindo o MP de Ashfield, Lee Anderson. Anderson posteriormente desenvolveu sintomas para o vírus e agora testou positivo", explicou um porta-voz.

De acordo com a Reuters, Boris Johnson, que esteve em estado crítico após uma infeção do novo coronavírus durante a primeira vaga — e que foi tratado por um enfermeiro portugues —, encontra-se "bem" e "não apresenta sintomas de Covid-19".

O primeiro-ministro manifestou vontade de continuar a falar ao país durante seu período de isolamento e de participar remotamente em reuniões parlamentares. Downing Street está agora a reunir as condições para que Boris Johnson possa trabalhar em segurança.