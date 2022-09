Salvador de Mello garante que há centenas de camas para doentes covid-19 no privado

Salvador de Mello, presidente do Health Cluster Portugal e presidente do conselho de administração do grupo CUF, pede união entre todos no combate à pandemia, defendendo que o governo está a fazer o que "lhe compete". "Em vez de atirarmos pedras uns aos outros, estejamos cada vez mais unidos para ultrapassar a situação que estamos a viver”. No entanto, aponta como falha o planeamento. As declarações fazem parte de uma entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios.

O responsável do grupo CUF considera que a contribuição do sector privado da saúde tem sido significativo no combate à pandemia e sublinha que neste momento há centenas de camas disponíveis para receber doentes COVID-19.

Já no que diz respeito aos doentes não-covid, fala de uma “pandemia silenciosa”, de toda uma população que precisa de ser tratada. Salvador de Mello garante que há neste momento protocolos a serem assinados para reforçar esse contributo.