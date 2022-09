O poder da vacinação: quando a ciência faz milagres

Dois dias após a confirmação da vitória providencial de Joe Biden nas eleições norte-americanas e da mais bizarra conferência de imprensa da história da política mundial — realizada no parque de estacionamento de uma empresa de jardinagem que um acólito de Donald Trump confundiu com um hotel —, na mesma semana em que os portugueses voltaram a viver com restrições à circulação e os números da segunda onda da pandemia têm posto os serviços de saúde um pouco por toda a Europa sob uma enorme pressão, o anúncio da descoberta de uma vacina experimental para a covid-19 com 90% de eficácia feito pela empresa farmacêutica norte-americana Pfizer e pela alemã BioNTech foi inequivocamente uma boa notícia para o mundo e, em particular, para os acionistas destas empresas.

A notícia foi tão boa que até o ainda vice-presidente norte-americano Mike Pence quis chamar a si e à administração Trump os louros da grande descoberta, sendo prontamente desmentido por um porta-voz da empresa, que negou ter recebido qualquer financiamento estatal. Más notícias só mesmo para os dinamizadores dos movimentos antivacinas e outros teóricos da conspiração. No entanto, não comecem já a deitar fora as máscaras. Os especialistas recomendam precaução e que se guarde o champanhe no frigorífico por mais alguns meses. A certificação, comercialização e distribuição da vacina, a confirmar-se a sua eficácia e segurança, é um processo demorado e ciência não é magia. Mas quando funciona, é como se fosse.

O CASO DA POLIOMIELITE

O virologista norte-americano Jonas Salk foi um desses homens que, graças a anos de estudo e investigação, mostrou como os efeitos da ciência podem parecer quase da ordem do milagroso. Em 1948, iniciou um projeto na Universidade de Pittsburgh, onde lecionava, para identificar as diferentes estirpes do vírus da poliomielite, um vírus conhecido desde 1908, mas para o qual ainda não havia cura (continua a não haver) nem vacina.

Quando Salk iniciou o projeto, financiado pela Fundação Nacional para a Paralisia Infantil, os surtos da doença eram muito frequentes e as consequências eram terríveis para os milhões de vítimas em todo o mundo, na sua maioria crianças, que, mesmo sobrevivendo, carregavam para toda a vida as marcas e as deformações da pólio. A primeira vacina que resultou dos esforços de Salk e da sua extensa equipa de colaboradores foi testada em cobaias em 1952, mas só em 1954 foi possível realizar um teste massivo em mais de um milhão de crianças nos Estados Unidos. Finalmente, no dia 12 de abril de 1955, Salk anunciou ao mundo que a vacina, batizada com o seu nome, era eficaz. Hoje, por causa da vacinação, a poliomielite encontra-se praticamente erradicada.

