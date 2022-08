Covid-19. Mais 6.602 infetados e 55 mortos em Portugal

O país soma este sábado mais 6.653 novos infetados e 55 mortos, revela o boletim da Direção-Geral da Saúde, que assinala um total de 2.798 internados (menos um face ao boletim anterior) e 413 pacientes em unidades de cuidados intensivos – mais 25 que na sexta-feira.

A atualização traz um recuo no que diz respeito aos óbitos diários, depois dos totais pesados dos últimos dias. São menos 14 mortes em relação a esta sexta-feira, mas também são menos 51 os novos casos de contágio.

Sem alteração continua a distribuição geográfica da pandemia no que toca à região mais problemática. Mantém-se destacado o Norte do país, que soma 4.154 novos casos (um número superior aos 4.061 registados no boletim anterior), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 1.563), Centro (mais 715), Algarve (mais 95), e Alentejo (52) Nos Açores há mais 18 casos e na Madeira mais 5.

Em relação às mortes, nas últimas 24 horas ocorreram 28 no Norte, 17 em Lisboa e Vale do Tejo, 8 na região Centro, e 2 no Alentejo.

O boletim da DGS refere agora 85.444 casos ativos, depois de identificadas mais 1.412 infeções no último dia. Em vigilância as autoridades de saúde mantém 91.936 pessoas (mais 1.511), ms são já 122.517 os casos de doentes que recuperam da covid-19 - 5.135 contabilizadas desde sexta-feira.

Os casos confirmados, por faixa etária, somam agora:

0-9 anos: 9672 casos confirmados (+419 nas últimas 24h)

10-19 anos: 17457 (+752)

20-29 anos: 34953 (+1040)

30-39 anos: 33188 (+971)

40-49 anos: 35394 (+1086)

50- 59 anos: 30941 (+955)

60-69 anos: 19997 (+601)

70-79 anos: 12992 (+390)

+80 anos: 16423 (+386)

Desconhecido: 249 (+2)

Nas últimas 24 horas, a distribuição do total de óbitos em relação à faixa etária ficou assim ordenada:

0-9 anos: 1 morte

10-19 anos: 0

20-29 anos: 3

30-39 anos: 6

40-49 anos:30

50-59 anos: 99

60-69 anos: 281 (+2)

70-79 anos: 652 (+8)

+80 anos: 2233 (+45)